Чиновники Міністерства інфраструктури вже готуються до введення обов’язкового техогляду для усіх легкових автомобілів. Мотивується такий крок умовами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Сам текст Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який є у вільному доступі, не передбачає прямого введення обов’язкового техогляду колісних транспортних засобів. В ньому сказано лише про “Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності”.

Читайте також: В Україну повертається корупційний техогляд: названа дата

Можливо, є інші документи, які дійсно передбачають обов’язкове введення техогляду “для всіх”, але у міністерстві інфраструктури посилаються саме на документ з номером 984-011 від 30.11.2015, де прямих вказівок на імплементацію техогляду для приватного автотранспорту не міститься.

Статистика

Згідно із офіційними даними, опублікованими Управлінням безпеки дорожнього руху, кількість ДТП, які стались через керування несправним транспортом, завжди була менше 1% від загальної кількості ДТП. Навіть у пік аварійності, який прийшовся на 2008 рік, частка ДТП, що стались через незадовільний технічний стан, ледь досягла 0,4%.

У 2016 році частка аварій, пов’язана з технічними несправностями, знизилась до 0,04% і тримається цього рівня до сих пір. Тобто цілком очевидно, що до реального зменшення аварійності та смертності на дорогах введення обов’язкового технічного контролю не призведе.

Екологія

Передбачена законопроектом процедура проведення техогляду має на меті контроль, перш за все технічного стану. Тобто старі автомобілі можуть бути справними і забруднювати повітря, бо норми, за якими вони виготовлені, це дозволяють.

Новіші авто самі по собі дають менше шкідливих викидів, за умови якщо вони справні. Втім, якщо порівняти рівень екологічної загрози від автотранспорту з кількістю викидів ТЕЦ, металургійних, хімічних та інших застарілих українських заводів, ситуація з забрудненням виглядатиме приблизно як з аварійністю через поганий технічний стан.

Удар по бідних

Середньостатистичний вік автомобілів в Україні – близько 20 років. Звісно мова йде про зареєстровані авто. Деякі з них досі числяться на обліку, а по факту давно вже не експлуатуються. Проте в селах та селищах є багато автомобілів, вироблених ще за радянських часів. Більшість таких транспортних засобів експлуатується рідко, іноді лише декілька разів на рік – для поїздок найближчого райцентру.

Читайте також: Період розмитнення "євроблях" можуть продовжити ще на півроку

Якщо вийде, так як пропонує Мінінфраструктури і проведення ТО віддадуть приватним центрам контролю, процедура може стати надто дорогою для малозабезпечених громадян. В першу чергу, це удар по пенсіонерах та жителях сільської місцевості, для яких декілька тисяч гривень, які офіційно доведеться віддати за ТО, – суттєва сума. Не кажучи вже про майже обов’язковий хабар, бо чесно такі авто ТО навряд чи пройдуть.

Наслідки ремонту

Видалення каталізаторів та сажових фільтрів з систем викиду автомобілв – дуже поширена практика. В Україні через низьку якість палива ці елементи дуже швидко виходять з ладу, а їх заміна може коштувати тисячі або навіть десятки тисяч доларів. Саме тому більшість автовласників протягом багатьох років просто їх видаляли. На дорогах таких автомобілів сотні тисяч. Звісно, що машина з видаленим каталізатором або сажовим фільтром не зможе чесно пройти ТО. Власники таких авто матимуть вибір – або дати хабара, або викласти кругленьку суму за новий каталізатор та сажовий фільтр.

Привіт з Америки

В Україні їздить чимало автомобілів з червоними вказівниками поворотів, жовтими габаритними вогнями та фарами, що відповідають американським стандартам. По суті це ніяк не впливає на безпеку руху, але формально українським стандартам ці авто не відповідають. Отже, власники таких авто також стануть перед дилемою: що їм вигідніше – дати хабара за проходження ТО чи витратити декілька сотень або тисяч доларів на нові фари та стоп-сигнали.

Читайте також: Як в Україні штрафують за червоні поворотники: відео

Юридичні тонкощі

Також є питання в тому, хто може віддавати автомобіль на проходження ТО. В Україні дуже багато автомобілів, які продані “за дорученням” або просто “по техпаспорту”. Для фактичних власників таких автомобілів будуть створені деякі труднощі. Їх подолання також може бути пов’язано з хабарництвом.

Справа техніки

Найдивовижніше в законопроекті те, що підприємства, які матимуть ліцензію на проведення ТО, не можуть займатись ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів. Тобто офіційний дилер, якій краще за всіх може впоратись з будь-якою несправністю, не може офіційно підтвердити справність автомобіля. Ексклюзивне право на проведення ТО буде лише у ліцензованих пунктів контролю. Така монополія теж має високі корупційні ризики.

Гарний досвід

Корупційний техогляд в Україні відмінили в 2011 році. Це не призвело до сплеску аварійності, екологічної катастрофи або будь-яких інших негативних наслідків. Просто корупції в Україні стало менше, покращився імідж держави. У людей стало більше свободи. А гроші, які раніше автомобілісти витрачали на хабарі та на офіційну частину ТО, вони почали витрачати на покращення технічного стану своїх авто.

Крок у минуле

Теперішні спроби повернути техогляд виглядають дуже дивно. Якщо це дійсно вимога Євросоюзу, то введення ТО слід приурочити до офіційного вступу України в ЄС, коли корупційні явища будуть повністю викорінені. Інакше це провокація і величезний крок у минуле.

Читайте також: В Україні ввели кримінальну відповідальність за п’яне водіння

Якщо ж Європа вимагає перехідний період – слід зробити ТО тільки для тих авто, які заїжджають в Євросоюз з території України, але ж не провокувати відродження традицій хабарництва по всій країні.