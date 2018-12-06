В Україні власники привезених зі США автомобілів мають шанси "втрапити" на чималий штраф: копи почали штрафувати власників авто з червоними поворотниками. Мовляв, за законом вони мають бути виключно помаранчевого кольору.

Ростислав – власник американської TESLA. Розповідає, як днями поліцейські оштрафували його за червоні поворотники на авто.

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“Это произошло утром. Мы с детьми спешили в школу. Нас прямо из потока выдернул патруль”, – розповідає Ростислав.

Ростислав зупинився. Увімкнув аварійку і вийшов зі свого авто. Розмова з патрульними не клеїлася. Вони майже одразу виписали постанову за червоні поворотники.

Водій керував автомобілем, у якого встановлені попереджувальні сигнали, а саме покажчики червоного кольору, що суперечить ДСТУ від 2010 року. Водій не розуміє, як так. В Україні американське авто, як і належить, пройшло сертифікацію.

“На мое возражение, что машина прошла сертификацию и получила сертификат, после которого машина получила документ тех паспорт, они отказались это слушать,” -

говорить водій

Врешті, Ростислав сплатив штраф. Однак, адвокати кажуть − дарма! “За Женевською Конвенцією, яку підписала Україна, задні повороти допускаються червоного кольору.

Поліцейські користувалися вимогами і положеннями ДСТУ 2010 року. Там дійсно сказано, що покажчик має бути жовтого кольору. Проте, є інший стандарт ЄГ ООН і там вже зазначено, що задній допускається і червоний. Напевне, поліцейські не знали цього і користувалися одним стандартом”, – каже адвокат Роман Гора.



У Головному Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ кажуть, далеко не всі власники американських авто добросовісно проходять сертифікацію.

“Насправді на ринку існує така ситуація: завозять американські авто, замінюють оптику, стопи, повороти, проходять сертифікацію. Навіть роблять фотографії. Потім зареєстрували цей транспортний засіб, після чого зняли елементи, поставили рідні американські і далі мандрують українськими дорогами,” – розповів Владислав Криклій, керівник головного сервісного центру МВС.

Деякі водії скаржаться, мовляв, це відволікає на дорозі. Власники ж “американців” так намагаються зберегти автентичність. І залишаючи червоні вказівники поворотів позаду, де факто, закону не порушують. Самі ж поліцейські пояснити, чому оштрафували водія, не забажали. Зрозуміло лише одне − подібних ситуацій на українських дорогах лише більшатиме. Тож чиновникам та копам варто розібратися і поставити у цьому питанні одну крапку замість існуючих трьох.

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