Наповнення бюджету під виглядом забезпечення безпеки дорожнього руху все сильніше укріплюється в методах роботи української поліції. Підтверджує це не тільки використання приладів TruCam, але і штрафи за порушення, на які раніше поліція закривала очі.

Нещодавно одного з київських водіїв Tesla Model S патруль оштрафував за червоні поворотники.

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"Несподівано вранці мене висмикнув з потоку патруль. Причина зупинки: сигнал повороту червоного кольору, що суперечить ДСТУ 3649 від 2010 і порушує п.9 ПДР (використання приладів освітлення і попередження, які переобладнані з порушенням вимог і стандартів)" розповідає водій Tesla.

"Власне, це був сюрприз, тому що до цього 3 місяці ніхто не чіпав. Діалогу з патрулем не вийшло. Мої заклики на успішне проходження сертифікації ні до чого не привели. Мовляв," заперечуйте в суді, з таким ліхтарем ви не могли пройти сертифікацію. Схему проходження сертифікації ми знаємо. Ставите європейський ліхтар на момент проходження, а потім знімаєте". Розповів власник авто, призначеного для американського ринку.

Нагадаємо, що в Україні діють стандарти, що приписують використання сигналів повороту жовтого кольору. У США допускається використання сигналів повороту червоного кольору.