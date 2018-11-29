Інформацію про конфіскацію "євроблях" для потреб армії в областях, де оголошено військовий стан, в міністерстві оборони назвали фейковою і абсурдною.

У Міністерстві оборони України назвали фейком поширювану в соціальних мережах інформацію про підготовлювану конфіскацію автомобілів з європейськими номерними знаками для потреб армії в областях, де оголошено військовий стан. Про це повідомив прес-секретар Міноборони Олексій Чорнобай.

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"У деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з'являються неіснуючі і відверто абсурдні за своїм змістом нібито" накази, директиви та розпорядження "від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих нісенітниць є нібито "наказ міністра оборони України" щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту в Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт", - сказав він.

"Министерство обороны Украины официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые якобы имеют подписи военного руководства Минобороны и Вооруженных сил Украины, не существуют и являются очередными фейками",

Авторство цих чуток у Міноборони приписують Російській Федерації.



"Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами РФ і контрольованою ними "фабрикою тролів", цілком зрозуміла - посіяти панічні настрої серед українців у зв'язку з оголошенням воєнного стану в певних областях нашої держави", - сказав Чорнобай.

Відзначимо, напередодні в соцмережах з'явилася "копія" нібито наказу Міноборони про конфіскацію автомобілів для потреб армії. При цьому в самому тексті "міністр оборони" виглядав нерішуче - "наказував", а в дужках - "пропонував". Крім того, в розповсюджуваному документі були заретушовані ім'я та прізвище "міністра", але залишилися незаретушованими посада і підпис.

Раніше в Міноброни заявляли про фейкові СМС з вимогою з'явитися до військкомату, які нібито прийшли жителям територій, що межують з Росією. Чорнобай запевнив, що по СМС до військкоматів не викликають.