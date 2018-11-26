Прийняття законів 8487 та 8488, що регламентують нові правила розмитнення та фактично унеможливлюють експлуатацію авто на іноземній реєстрації, викликало чималий резонанс. Усі хто користувався "євробляхами", опинились в "підвішаному" стані. Але декілька виходів у цих громадян все ж є. Про них і поговоримо.

Слід зазначити, що всі, хто купував авто "на бляхах", мали бути готовими до подібного сценарію. Переважна більшість "євробляхарів" усвідомлювали ризики, які пов’язані з покупкою нерозмитненого авто. Отже мали розуміти, як поступити далі в ситуації, що склалась. Нам залишається повідомити основні варіанти дій:

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1. Розмитнити за новими правилами

Розмитнення за новими правилами – варіант зовсім не дешевий. Якщо справа стосується, наприклад, старої машини (старше 15 років) з дизельним двигуном об’ємом біля двох літрів, то лише акцизу (зі знижкою 50%) доведеться заплатити більше тисячі євро. Додайте до цього мито, ПДВ та інші витрати і вийде, що вартість розмитнення перевищує вартість самого автомобіля "на бляхах".

Окрім того, є юридичні проблеми – авто треба зняти з обліку в країні реєстрації, та укласти договір купівлі-продажу з юридичним власником. А це теж витрати не тільки грошей, але і часу.

Розмитнення за новими правилами вигідне лише для певних категорій авто

2. Не розмитнювати

Голова громадської організації, що відстоює права користувачів авто на іноземній реєстрації, рекомендує не розмитнювати авто за новими правилами. Справа в тім, що поліції вже зараз дали право зупиняти авто на іноземній реєстрації з метою перевірки його статусу, але штрафувати за порушення поліцейські почнуть лише через півроку. На той час політична ситуація в країні може сильно змінитись.

Кількість авто на іноземній реєстрації настільки велика, що розмитнити їх усі у стислий термін майже неможливо

Нагадаємо, що зараз в Україні більше мільйона "євроблях". Розмитнити їх за пільговий період (90 днів) фізично неможливо. Доведеться оформлювати більше 11 тисяч авто щодня! Очевидно, що ні митниця, ні сервісні центри МВС до такого навантаження не готові. Та й навряд чи знайдеться багато бажаючих легалізувати авто за новими ставками.

Отже, висока ймовірність того, що через півроку "євроблях" на дорогах все ще буде дуже багато і, враховуючи згуртованість їх власників, вони все-таки зможуть домогтись нових законодавчих змін.

3. Розібрати

Здати "євробляху" на розбору також можна. Але тут справа не лише в ціні. Справді, якщо це поширена в Україні модель, наприклад Skoda Octavia, то за неї можна виручити непогані гроші. А от якщо навпаки, не поширена, то розборщики за неї дадуть символічну суму.

Втім, здати на розборку можна лише авто, яке було ввезено “верблюдом” на тимчасовий ввіз. Тому що фактично ця людина відповідає за неї за Законом. А зовсім не той, хто їздив і здав це авто. Якщо ж машина була ввезена в режимі “транзит” українцем, то за невиконання вимог Закону на нього чекатимуть санкції. Як мінімум – неможливість вільно пересуватись за межі своєї країни без сплати штрафу.

Можна також поступово розбирати авто самостійно, якщо для цього є умови, та продавати запчастини через онлайн-сервіси. Це вимагає певних навиків, часу, місця та інструменту. Таким чином можна повністю “відбити” гроші, витрачені на авто, та навіть трохи заробити.

4. Зміна громадянства

Особи, що мають іноземне громадянство, знаходяться на консульському обліку, або мають "вид на проживання" в будь-якій країні та більшість часу прожвають там (є нерезидентам), мають право користуватись автомобілем в Україні, не розмитнюючи його. Щоправда, його протягом місяця з дня ввезення портібно рееструвати в сервісному цетрі МВС. Також, раз на рік потрібно перетинати кордон.

Зараз дуже багато юридичних компаній пропонують послуги з отримання паспортів інших країн. Один з найпростіших та найдешевших варіантів – отримання паспорту громадянина Румунії. За витратами це дешевше, ніж розмитнити середньостатистичну "євробляху", а можливостей у власника паспорту (та водійського посвідчення) країни ЄС значно більше, ніж у громадянина України. Це стосується не лише використання авто, але і подорожей, підприємницької діяльності, працевлаштування за кордоном та інших аспектів.

Паспорт громадянина європейської країни дає багато переваг

Звісно, подвійне громадянство в Україні заборонене, але юристи, що допомагають оформити документи іншої країни знають, як діяти в таких обставинах і залюбки нададуть відповідну консультацію. Багато хто з українських можновладців вже давно мають паспорти інших держав.

5. Спалити

Не найкраща ідея, але такий прецедент ми вже маємо. Цілком можливо, що акції протесту користувачів авто на іноземній реєстрації ще матимуть місце, особливо у світлі майбутніх виборів.

Спалити авто “на бляхах” – погана ідея хоча б тому, що це шкодить довкіллю

6. Віддати на війну

Ще один варіант – віддати авто військовим. Війна на сході України триває давно. А вона, як відомо, вимагає багато ресурсів. Тому кожен бажаючий може допомогти армії, передавши нерозмитнене авто. Якщо авто там буде знищене, є можливість навіть оформити документи, щоб митники не виписували штраф за несвоєчасне невивезення машини.

7. Переобладнати

Якщо авто має потужний двигун та ознаки спортивності, його можна перетворити на учасника автомобільних змагань. Машини, що використовуються у автоспорті, та не виїжджають на дороги загального користування, не обов’язково реєструвати в сервісних центрах МВС. Отже, цілком можливо влаштовувати на них перегони на закритих трасах.

Використовуючи вузли та агрегати “євробляхи”, можна створити будь-який транспортний засіб, не призначений для використаннях на дорогах загального користування

Також можливі варіанти переробки в конструкції на кшталт "баггі" або "котлети" - транспортних засобів, що пристосовані для пересування по суворому бездоріжжю та не мають права пересуватись дорогами загального користування.

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Звісно, така переробка вимагає багато грошей та часу, тому доступна для одиниць. Але хто знає, можливо з величезної кількості авто, що опинись по за законом буде якась користь і для українського автоспорту.