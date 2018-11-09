Вчора Верховна Рада схвалила законопроекти 8487 і 8488 про доступне розмитнення авто без вненсения "народних" правок.

Перед голосуванням голова громадської організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич обіцяв, що якщо правки, що нівелють коефіцієнт віку авто при розрахунку розмитнення не будуть прийняті, він спалить свій Range Rover.

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Єдина правка, прийнята в ході голосування, стосувалась продовження пільгового періоду розмитнення зі знижкою 50% від 30 до 90 днів. Всі інші правки, в тому числі і "народні" були відхилені.

Увечері Олег Ярошевич виконав свою обіцянку і спалив власний автомобіль. На думку глави "АвтоЄвроСила", прийняті митні ставки не вигідні для громадян. "Автомобіль простіше спалити, ніж розмитнити за такими тарифами", – прокоментував свій вчинок Олег Ярошевич.

Варто зазначити що, закони 8487 і 8488 прийняті у Верховній раді ще повинні отримати підпис президента і бути офіційно опубліковані. Але є ймовірність того, що Президент накладе вето на ці закони.