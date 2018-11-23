У минулий вікенд на автодромі "Чайка" пройшло національне змагання для автолюбителів на серійних автомобілях "Chayka-Rally".

Маршрут ралі складався з пари суботніх і чотирьох недільних швидкісних ділянок, прокладених цілком по асфальту легендарної траси.

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"Дуже сподобався новий формат ретардерів,-говорить Андрій Бондар, учасник гонки, інструктор центру S-Drive. – Зі старими ретартедами було нудно і передбачувано, всі знали напрямок в'їзду: не ралі, а швидше "заїжджений" слалом. Цього ж разу все виявилося куди цікавіше. Крім того, в неділю було по 2 проїзду в кожну сторону, і кожен з них - на іншому покритті. Спочатку деякі ділянки траси були з обмерзанням, потім гонщики колесами розкатали лід і здавалося, що повинен з'явитися асфальт, але на ньому все одно залишалася полій. Відповідно, і шини довелося міняти два рази. У підсумку, методом проб і помилок прийшли до того, що найбільш вдалим варіантом виявився полуслік. Загалом, цього разу довелося попрацювати і пілоту, і штурману, і всій команді. Тому і було здорово. Та й все в рідному місці, всі один одного знають і допомагають".

Змагання були наповнені емоціями і драйвом, інтрига зберігалася до останнього моменту. "Chayka-Rally-це гонка, про яку можна сказати "рідко, але влучно", - коментує свою "бронзу" в класі 2WD OPEN Кирило Каландирец. – Цього разу було особливо круто те, що трійка лідерів змінювалася буквально на кожному етапі".

Не випадково було обрано саме такий час проведення ралі. "По-перше, ми хотіли заповнити ту тривалу паузу, яка найчастіше виникає між сезонами, – пояснює Олексій Яновський, член оргкомітету змагання, екс-чемпіон України з ралі, керівник маркетингової команди автодрому "Чайка". - По-друге, через те, що темніє в листопаді досить рано, перше коло учасники їхали ще в світлий час доби, а друге - вже в темний. По-третє, завдяки першому снігу дорожнє покриття було не однорідним навіть на одній і тій самій ділянці в різний час. Все це додало складності і, відповідно, інтересу для екіпажів".

Одностайним коментарем багатьох пілотів було очікування зимової снігової гонки.



"Дуже багато екіпажів говорили – що з нетерпінням чекають зимову гонку, - підбив підсумки ралі Анатолій Єрмаков, глава оргкомітету змагання і заступник директора автодрому "Чайка". – Ми обов'язково прислухаємося до їхніх прохань. І в наступному році постараємося провести кілька етапів Chayka Rally. Будемо кожен раз міняти конфігурацію траси. Крім того, ми розглядаємо можливість створити ділянку з заїздом на гравій. А ще хочемо на день села Петропавлівська Борщагівка провести гонку, в якій спецділянка проходила б і по селу. Для цього плануємо вести переговори з головою сільради. Так що у нас багато планів щодо Chayka Rally на наступний рік. А за проведення цієї гонки хочу подякувати всю команду, організаторам, а також спонсорам заходу: бренди Outox і Nanoprotec. Сподіваюся, вони й надалі підтримуватимуть ралі на "Чайці"."