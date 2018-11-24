Керівник громадської організації "АвтоЄвроСила" вже відреагував на введення законів про доступне розмитнення та заборону ввозу авто на єврономерах.

Глава організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич вже відреагував на вступ у дію законів про доступне розмитнення та заборону ввозу авто на іноземних номерах українцями з 25 листопада.

"З 12 години ночі 25 листопада заїхати на митну територію України можна буде лише при сплаті заставної вартості автомобіля. Однак ця застава не повертається, оскільки процедура не виписана законодавством. Відтепер ви не зможете в'їхати в Україну в режимі транзит та тимчасовий ввіз, - говорить Олег Ярошевич. - Я закликаю вас не розмитнювати за цими ставками та сам не буду розмитнювати – я вважаю, що ці ставки завеликі".

Втім, що робити з ввезеними автомобілями на єврономерах, які через 180 днів будуть поза законом, Ярошевич не сказав.

Нагадаємо, що Ярошевич є помічним депутата, який голосував "за" вказані закони.