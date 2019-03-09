Принятие законов 8487 и 8488, что регламентируют новые правила растаможки и фактически делают невозможным эксплуатацию авто на иностранной регистрации, вызвало немалый резонанс. Все кто пользовался "евробляхами", оказались в "подвешенном" состоянии. Но несколько выходов у этих граждан все же есть. О них и поговорим.

Следует отметить, что все, кто покупал авто "на бляхах", должны были быть готовыми к подобному сценарию. Подавляющее большинство "евробляхаров" осознавали риски, которые связаны с покупкой нерастаможенного авто. Значит должны понимать, как поступить дальше в сложившейся ситуации. Нам остается сообщить основные варианты действий:

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1. Растаможить по новым правилам



Растаможка по новым правилам – вариант совсем не дешевый. Если дело касается, например, старой машины (старше 15 лет) с дизельным двигателем объемом около двух литров, то лишь акциза (со скидкой 50%) придется заплатить больше тысячи евро. Добавьте к этому пошлину, НДС и другие расходы и получится, что стоимость растаможки превышает стоимость самого автомобиля "на бляхах".

Кроме того, есть юридические проблемы – авто надо снять с учета в стране регистрации, и заключить договор купли-продажи с юридическим владельцем. А это тоже затраты не только денег, но и времени.

Растаможка по новым правилам выгодна только для определенных категорий авто

2. Не растаможивать



Председатель общественной организации, отстаивающей права пользователей авто на иностранной регистрации, рекомендует не растаможивать авто по новым правилам. Дело в том, что полиции уже сейчас дали право останавливать авто на иностранной регистрации с целью проверки его статуса, но штрафовать за нарушения полицейские начнут только через полгода. На то время политическая ситуация в стране может сильно измениться.

Количество авто на иностранной регистрации настолько велико, что растаможить их все в сжатые сроки почти невозможно

Напомним, что сейчас в Украине более миллиона "евроблях". Растаможить их за льготный период (90 дней) физически невозможно. Придется оформлять более 11 тысяч авто ежедневно! Очевидно, что ни таможня, ни сервисные центры МВД к такой нагрузке не готовы. Да и вряд ли найдется много желающих легализовать авто по новым ставкам.

Следовательно, высока вероятность того, что через полгода "евроблях" на дорогах все еще будет очень много и, учитывая сплоченность их владельцев, они все-таки смогут добиться новых законодательных изменений.

3. Разобрать



Сдать "евробляху" на разбору также можно. Но тут дело не только в цене. Действительно, если это распространенная в Украине модель, например Skoda Octavia, то за нее можно выручить неплохие деньги. А вот если наоборот, не распространена, то розборщики за нее дадут символическую сумму.

Впрочем, сдать на разборку можно только авто, которое было ввезено “верблюдом” на временный ввоз. Потому что фактически этот человек отвечает за него по Закону. А вовсе не тот, кто ездил и сдал это авто. Если же машина была ввезена в режиме “транзит” украинцем, то за невыполнение требований Закона его будут ждать санкции. Как минимум – невозможность свободно передвигаться за пределы своей страны без уплаты штрафа.

Можно также постепенно разбирать авто самостоятельно, если для этого есть условия, и продавать запчасти через онлайн-сервисы. Это требует определенных навыков, времени, места и инструмента. Таким образом можно полностью “отбить” деньги, потраченные на авто, и даже немного заработать.

4. Изменение гражданства



Лица, имеющие иностранное гражданство, находятся на консульском учете, либо имеют "вид на жительство" в любой стране и большинство времени проживают там (нерезидентам), имеют право пользоваться автомобилем в Украине, не растамаживая его. Правда, его в течение месяца со дня ввоза понадобится регестрировать в сервисном центре МВД. Также, раз в год нужно пересекать границу.

Сейчас очень многие юридические компании предлагают услуги по получению паспортов других стран. Один из самых простых и дешевых вариантов – получение паспорта гражданина Румынии. По затратам это дешевле, чем растаможить среднестатистическую "евробляху", а возможностей у владельца паспорта (водительского удостоверения) страны ЕС значительно больше, чем у гражданина Украины. Это касается не только авто, но и путешествий, предпринимательской деятельности, трудоустройства за рубежом и других аспектов.

Паспорт гражданина европейской страны дает много преимуществ

Конечно, двойное гражданство в Украине запрещено, но юристы, которые помогают оформить документы другой страны, знают, как действовать в таких обстоятельствах и охотно предоставят соответствующую консультацию. Многие из украинских чиновников уже давно имеют паспорта других государств.

5. Сжечь



Не лучшая идея, но такой прецедент мы уже имеем. Вполне возможно, что акции протеста пользователей авто на иностранной регистрации еще будут иметь место, особенно в свете предстоящих выборов.

Сжечь авто “на бляхах” – плохая идея хотя бы потому, что это вредит окружающей среде

6. Отдать на войну



Еще один вариант – отдать авто военным. Война на востоке Украины продолжается давно. А она, как известно, требует много ресурсов. Поэтому каждый желающий может помочь армии, передав нерастаможенное авто. Если авто там будет уничтожено, есть возможность даже оформить документы, чтобы таможенники не выписывали штраф за несвоевременный невывоз машины.

7. Переоборудовать



Если авто имеет мощный двигатель и признаки спортивности, его можно превратить в участника автомобильных соревнований. Машины, используемые в автоспорте, и не выезжают на дороги общего пользования, не обязательно регистрировать в сервисных центрах МВД. Итак, вполне возможно устраивать на них гонки на закрытых трассах.

Используя узлы и агрегаты “евробляхи”, можно создать любое транспортное средство, не предназначенное для использования на дорогах общего пользования

Также возможны варианты переделки в конструкции типа "багги" или "котлеты" - транспортных средств, приспособленных для передвижения по суровому бездорожью и не имеющих права передвигаться по дорогам общего пользования.

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Конечно, такая переработка требует много денег и времени, поэтому доступна для единиц. Но кто знает, возможно из огромного количества авто, которые оказались вне закона, будет какая-то польза и для украинского автоспорта.