В Закон "Про поліцію" додано "десяту" підставу для зупинення транспортного засобу. Що правда стосується вона лише авто на іноземній реєстрації.

Вчора був опублікований, а сьогодні вступив в силу закон №8488 що фактично унеможливлює використання авто на іноземних номерах в Україні.

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Новим Законом вносяться зміни до статті 35 Закону України про Національну поліцію. Тепер у поліції з’явилась нова, десята підстава для зупинки авто.

Частину першу статті 35 доповнили пунктом 10 такого змісту:

"10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту"

При цьому поліція зобов’язана зупиняти автомобілі при наявності інформації про порушення митних правил, а також поліція має право виявляти факти використання транспортних засобів із порушенням митних правил. Для цього передбачено отримання поліцією від митниці інформації про дату ввезення транспортних засобів та осіб, які їх ввезли. При виявленні фактів порушення митних правил поліція зобов’язана інформувати митницю, яка надалі накладає відповідні штрафи.

Збільшились і самі штрафи. Максимальний штраф за перевищення строку перебування авто в Україні становить 170 тисяч гривень або конфіскація автомобіля.

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Крім того, передбачено штрафувати водіїв також і за керування автомобілем із порушенням митних правил, незалежно від того, хто є власником автомобіля. Штраф складає 8,5 тис., якщо порушення вчинено вперше і 17 тис. грн. з позбавленням права керування на 1 рік, якщо порушення вчинено повторно протягом року. За цією нормою штрафи накладає саме поліція.

В прикінцевих положеннях нового закону зазначено, що пункти, які регламентують вказані розміри штрафів, починають діяти через 180 днів з наступного дня після публікації закону. Але право поліції зупиняти авто на іноземній реєстрації, та перевіряти його статус вже діє.