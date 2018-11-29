Закони 8487 та 8488, прийняті Верховною Радою, підписані Президентом, вступили в силу з 25-го листопада (окрім деяких положень, які вступлять в силу через 180 днів після опублікування). Вони передбачають дуже серйозні санкції проти тих, хто використовує авто на іноземній реєстрації.

Якщо Закон 8487 стосується розмитнення та не пов’язаний безпосередньо з діяльністю патрульної поліції, то якраз 8488 вносить зміни в діяльність поліції стосовно тих, хто вимоги законів порушує. Яка відповідальність? За що відповідальність?

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Примітка: Будь-які автомобілі на іноземній реєстрації можуть перебувати в Україні чи “у митному режимі транзиту”, чи “у митному режимі тимчасового ввезення”. Перше – це автомобілі, які проїжджають країною, друге – автомобілі, що використовуються всередині країни тимчасово. Обидва режими мають визначені проміжки часу, за порушення яких передбачені штрафи.

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По-перше - штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту значно збільшуються (вступлять в силу через 180 днів з моменту опублікування закону), зокрема за перевищення строку але не більше однієї доби - 170 грн. або попередження; від однієї доби до 10 діб - 3400грн.; від 10 до 20 діб – 8500 гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, а більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) – 170 тисяч гривень, або ж конфіскацію автомобіля за рішенням суду.

По-друге - штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення в митному режимі тимчасового ввезення також значно збільшено (вступлять в силу через 180 днів з моменту опублікування закону), а саме за перевищення строку не більш ніж на три доби - 850грн. або попередження; від 3 до 10 діб - 5100 грн.; від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) – 170 тисяч гривень, або конфіскацію автомобіля за рішенням суду.

По-третє – запроваджується автоматизований обмін інформацією між фіскальними органами, Державною прикордонною службою та Національною поліцією і, коли він запрацює (сподіваємось, що скоро), ми зможемо в автоматичному режимі перевіряти, коли та ким ввезений автомобіль з іноземними номерами.

Четверте – встановлюється новий вид відповідальності за передачу транспортного засобу особистого користування (“тимчасово ввезеного на митну територію України” чи “поміщеного у митний режим транзиту”), у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України (чи не поміщувала його у митний режим транзиту), а так само за використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні (наприклад – таксі).

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Як саме патрульна поліція буде все це реалізовувати? Новий закон вводить нові механізми і зміни до основоположної нормативки, якою керується поліція:

1) У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення запроваджується адміністративна відповідальність (вступає в силу через 180 днів з моменту опублікування закону) за керування водієм транспортним засобом, стосовно якого порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень, постанову про що виноситиме сам поліцейський, а у випадку повторності протягом року – 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (в такому випадку розгляд справи здійснюватиметься судом).

2) Положення ст. 16 Закону України "Про дорожній рух" доповнено обов'язками водія не порушувати строки тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту транспортного засобу особистого користування, не використання тимчасово ввезений транспортний засіб для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, не передавати його у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Також до транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, запроваджено вимогу їх державної реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення. Ця вимога зобов’язує користуватися автомобілем тільки того водія, що ввіз цей автомобіль на територію України.

3) У статті 35 Закону України «Про Національну поліцію», де визначені підстави для зупинки поліцейським транспортного засобу у кількості дев’яти пунктів, введено десятий пункт – зупинка авто на іноземній реєстрації з метою виявлення передачі транспортного засобу у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України (або не поміщували в митний режим транзиту). Одночасно запроваджено обов'язок поліцейського зупиняти транспортні засоби, якщо існує інформація про порушення власником транспортного засобу митних правил, або якщо безпосередньо транспортний засіб є об'єктом порушення митних правил.

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Новий закон про автомобілі на іноземній реєстрації впливає не тільки на дорожню ситуацію чи фіскальну складову. Він має припинити безконтрольну передачу у володіння автомобілів вже всередині країни та значно ускладнити життя тим, хто хоче використати ці авто в протиправних діях, в тому числі під час вчинення кримінальних правопорушень.