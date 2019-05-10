Чиновники министерства инфраструктуры уже готовятся к введению обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей. Мотивируется такой шаг условиями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Сам текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, который есть в свободном доступе, не предусматривает прямого ввода обязательного техосмотра колесных транспортных средств. В нем сказано лишь о "Сближении технического регулирования, стандартов и оценки соответствия".

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Возможно, есть другие документы, которые действительно предусматривают обязательное введение техосмотра "для всех", но в министерстве инфраструктуры ссылаются именно на документ с номером 984-011 от 30.11.2015, где прямых указаний на имплементацию техосмотра для частного автотранспорта не содержится.

Статистика

Согласно официальным данным, опубликованным Управлением безопасности дорожного движения, количество ДТП, которые произошли из-за управления неисправным транспортом всегда была менее 1% от общего количества ДТП. Даже в пик аварийности, который пришелся на 2008 год доля ДТП произошедших из-за неудовлетворительного состояния едва достигла 0,4%.

В 2016 году доля аварий, связанная с техническими неисправностями снизилась до 0,04% и держится на этом уровне до сих пор. То есть совершенно очевидно, что к реальному уменьшению аварийности и смертности на дорогах введение обязательного технического контроля не приведет.

Экология

Предусмотренная законопроектом процедура проведения техосмотра имеет за цель контроль, прежде всего, технического состояния. То есть старые автомобили могут быть исправными и загрязнять воздух, так как нормы, по которым они изготовлены, это позволяют.

Новые авто сами по себе дают меньше вредных выбросов, при условии если они исправны. Впрочем, если сравнить уровень экологической угрозы автотранспорта с количеством выбросов ТЭЦ, металлургических, химических и других устаревших украинских заводов, ситуация с загрязнением будет выглядеть примерно как с аварийностью из-за плохого технического состояния.

Удар по бедным

Среднестатистический возраст автомобилей в Украине – около 20 лет. Конечно речь идет о зарегистрированных авто. Некоторые из них до сих пор числятся на учете, а по факту давно уже не эксплуатируются. Однако в селах и поселках есть много автомобилей произведенных еще в советское время. Большинство таких транспортных средств эксплуатируется редко, иногда только несколько раз в год – для поездок до ближайшего райцентра.

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Если получится так как предлагает Мининфраструктуры и проведения ТО отдадут частным центрам контроля, процедура может стать слишком дорогой для малообеспеченных граждан. В первую очередь это удар по пенсионерам и жителям сельской местности, для которых несколько тысяч гривен, которые официально придется отдать за ТО – существенная сумма. Не говоря уже о почти обязательной взятке, потому что честно такие авто ТО вряд ли пройдут.

Последствия ремонта

Удаление катализаторов и сажевых фильтров – очень распространенная практика. В Украине из-за низкого качества топлива эти элементы очень быстро выходят из строя, а их замена может стоить тысячи или даже десятки тысяч долларов. Именно поэтому большинство автовладельцев в течение многих лет просто их удаляли. На дорогах таких автомобилей сотни тысяч. Конечно, что машина с удаленным катализатором или сажевым фильтром не сможет честно пройти ТО. Владельцы таких авто будут иметь выбор – или дать взятку, или выложить кругленькую сумму за новый катализатор и сажевый фильтр.

Привет из Америки

В Украине ездит немало автомобилей с красными указателями поворотов, желтыми габаритными огнями и фарами, что соответствуют американским стандартам. По сути это никак не влияет на безопасность движения, но формально украинским стандартам эти авто не отвечают. Так что владельцы таких авто также предстанут перед дилеммой, что им выгоднее – дать взятку за прохождение ТО или потратить несколько сотен или тысяч долларов в новые фары и стоп-сигналы.

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Юридические тонкости

Также есть вопрос в том, кто может отдавать автомобиль на прохождение ТО. В Украине очень много автомобилей, которые проданы "по поручению" или просто "по техпаспорту". Для фактических владельцев таких автомобилей будут созданы некоторые трудности. Их преодоление также может быть связано со взяточничеством.

Дело техники

Самое удивительное в законопроекте то, что предприятия, которые будут иметь лицензию на проведение ТО, не могут заниматься ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. То есть официальный дилер, которой лучше всех может справиться с любой неисправностью, не может официально подтвердить исправность автомобиля. Эксклюзивное право на проведение ТО будет только в лицензированных пунктов контроля. Такая монополия тоже имеет высокие коррупционные риски.

Хороший опыт

Коррупционный техосмотр в Украине отменили в 2011 году. Это не привело к всплеску аварийности, экологической катастрофе или любым другим негативным последствиям. Просто коррупции в Украине стало меньше, улучшился имидж государства. У людей стало больше свободы. А деньги, которые раньше автомобилисты тратили на взятки и на официальную часть ТО, они начали тратить на улучшение технического состояния своих авто.

Шаг в прошлое

Нынешние попытки вернуть техосмотр выглядят очень странно. Если это действительно требование Евросоюза, то введение ТО следует приурочить к официальному вступлению Украины в ЕС, когда коррупционные явления будут полностью искоренении. Иначе это провокация и огромный шаг в прошлое.

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Если же Европа требует переходный период – следует сделать ТО только для тех авто, которые заезжают в Евросоюз с территории Украины, но не провоцировать возрождение традиций взяточничества по всей стране.