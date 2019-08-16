По словам будущего руководителя комитета ВР по инфраструктуре, новые авто не будут проверять еще долго.

Владислав Криклий, который избран народным депутатом от партии "Слуга народа" и собирается возглавить комитет по инфраструктуре, раскрыл свое видение будущего техосмотра частных транспортных средств.

По его словам в интервью "Лига.нет", "Будет поэтапный ввод, начиная со старых авто (переоборудование, первая регистрация подержанного транспорта). Для новых машин первые три года не будет проходить техосмотр".

Кроме того, Владислав Криклий заверил, что чиновники из МВД не будут брать за техосмотр деньги. "Все станции техосмотра давно уже переданы в частный рынок – все так и останется", – говорит Криклий.

Напомним, почему честный техосмотр в Украине невозможен.