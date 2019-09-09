Возвращение обязательного техосмотра для всех транспортных средств будет поэтапным. Первыми "обязательный технический контроль" пройдут автомобили, оборудованные ГБО.

Украинские чиновники все чаще говорят о возвращении отмененного в 2011 году коррупционного техосмотра. Первыми доказывать свою техническую исправность будут вынуждены авто, оборудованные ГБО. Такие новации предусмотрены планом мероприятий по реализации стратегии развития органов МВД до 2020 года.

Читайте также: Коррупционный техосмотр, "идиотен-тест", и тюрьма за скрученный пробег: что предлагают в новой Верховной Раде

Ключевым элементом обеспечения безопасности должна стать система периодических техосмотров авто на сжиженном газе. Проводить ее будут по аналогии с классическими техосмотрами полномочные предприятия. То есть те, кто получит соответствующий сертификат от органов правопорядка.

Следует отметить, что сейчас никаких подробностей будущего проекта в правительстве не озвучивают. Упомянутый документ лишь описывает основные меры и сроки их реализации для запуска новой системы. До декабря 2019 года МВД совместно с государственной регуляторной службой и Минюстом должны разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект соответствующего закона.

До апреля 2020 года МВД обязано разработать подзаконный акт – утвердить детальный порядок осуществления контроля. А до июля 2020 года запустить “обязательную периодическую проверку упомянутого оборудования уполномоченными субъектами”.

Напомним, что по официальной статистике Национальной полиции из-за плохого технического состояния сейчас происходит менее 1% ДТП. По мнению экспертов прохождение честного техосмотра для всех автомобилей сейчас почти невозможно, а возвращение обязательного техосмотра для всех автомобилей неминуемо приведет к восстановлению старых коррупционных схем.

Также интересно: Как техосмотр влияет на аварийность: инфографика