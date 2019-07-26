Новая Верховная Рада еще не начала работать, а сбор законодательных инициатив уже идет полным ходом. Некоторые из них напрямую касаются автомобильного рынка.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко по просьбе новой команды Президента Украины приготовил перечень "атавизмов" и абсурдных запретов, которые необходимо отменить или внести изменения.

Читайте также: Категории водительских прав в Украине: что для чего

Также Олег Назаренко назвал несколько инициатив, которые по его мнению нужно принять "С целью дерегуляции и ликвидации коррупции на авто рынке".

"Список очень большой и поэтому предоставляю только несколько пунктов и прошу ВСЕХ предоставить и Ваши предложения к нашему Письму. Обещаю, дорогие френды и подписчики, все полученные от вас предложения, заслуживающие внимания, подать на рассмотрение Президента!", – пишет Олег Назаренко.

Читайте также: Доступная растаможка: как посчитать растаможку авто в 2019 году

В качестве примера, сегодня существует:

1) Необходимость регистрации легковых автомобилей в военкоматах (РВК) для их учета перед постановкой на учет в Сервисных центрах (СЦ) МВД (хотя СЦ МВД готовы просто в режиме он-лайн передавать в РВК все данные обо всех зарегистрированных транспортных средствах (Зачем РВК информация про легковушки? "Если завтра в бой", то генералы на Бентли, а бойцы на "Ланосах" воевать поедут?);

2) Необходимость получения сертификатов на радиооборудование, которое уже установлено в импортированных транспортных средствах и сертифицировано в ЕС (Зачем? Именно авто уже сертифицировано в ЕС ВМЕСТЕ с радиооборудованием! Зачем повторная сертификация!?) ;

3) Необходимость получения и фиктивной выдачи номерных знаков "транзит" на новые приобретенные транспортные средства (ТС) (Зачем? Реально согласно законодательству новые ТС не выезжают из автосалонов до регистрации, так как их осмотр в СЦ МВД уже отменен, а после регистрации получают государственные номерные знаки и, таким образом, номерные знаки "транзит" просто без использования уничтожают, а государство теряет ресурсы);

4) Необходимость уплаты импортерами масел, так называемого "утилизационного сбора", хотя никакой реальной утилизации масел просто не существует, так как реализуют масло автомагазины и СТО, которые просто продают смазку покупателям и никакого контроля за использованием этих масел владельцами авто просто физически быть не может( Зачем этот побор? На самом деле это просто налог, который включают в цену смазки для покупателей!);

5) Необходимость приобретения в СЦ МВД украинскими автопроизводителями, так называемых, актов приема-передачи для регистрации ТС в бумажном виде, хотя аналогичную информацию автопроизводители дублируют в СЦ МВД и для автоимпортеров аналогичные бумажные бланки справок-счетов, заменены на электронные аналоги уже 5 лет назад (Зачем? Декларируем ИТ технологии, а сами пишем бумажки!);

6) Необходимость постановки на учет автосалоном авто при "трейд-ин" при выкупе авто, хотя при выкупе аналогичного авто автосалоном через комиссионный договор обязательность постановки на учет не предусмотрена, а процедура аналогичная (Здесь логика этого требования вообще отсутствует!);

7) Запрет для автосалонов, которые имеют право реализации чужих транспортных средств, продавать собственные ТС и они вынуждены фиктивно реализовывать их через якобы "комиссию" в других автосалонах (Ну зачем? Автосалоны вынуждены делать фиктивный документооборот!);

8) Необходимость при импорте даже одного авто простым украинцем обращения к посреднику-брокеру, то есть запрет самому провести операцию декларирования самостоятельно без дополнительных затрат 300-500 долл. США (Почему не позволить людям самостоятельно растаможить авто?);

9) Необходимость при тестировании авто или перегоне из салона в салон предварительно его зарегистрировать в СЦ МВД с получением государственных номерных знаков и запрет использовать при "тестах" номерные знаки "транзит" (Зачем? Например, в США или ЕС дилеры имеют для тестирования специальные номерные знаки и не обязаны регистрировать авто на себя , потом тестировать и только потом перерегистрировать на покупателя, создавая очереди в СЦ МВД, как это есть в Украине!);

10) Необходимость получения разрешения на оказание услуг по установке газобаллонного оборудования (ГБО), тем дилерам ГБО и их станциям техобслуживания, которые уже аккредитованы на такие установки и обслуживание европейским производителем ГБО (хотя в ЕС аккредитуют и обучают специалистов таких СТО именно производители ГБО). В то же время, наши чиновники дают такие разрешения СТО, специалистов в которых не готовили производители ГБО и которые не имеют соответствующей технологической документации (Зачем? Это просто "кормушка" для чиновников!);

Читайте также: Регистрация авто 2019: как переоформить транспортное средство – видеоинструкция

С целью дерегуляции и ликвидации коррупции на авто рынке:

1) Необходимо предоставить возможность автосалонам самим оказывать услуги гражданам (при их желании) по регистрации новых транспортных средств прямо в автосалонах и самостоятельно выбирать из базы данных он-лайн государственные номерные знаки;

2) Необходимо проводить таможенное оформление приобретенных на аукционах в ЕС транспортных средств по цене их приобретения (при условии возможности он-лайн контроля таможенником такой цены при вхождении в "личный кабинет" на электронных торгах);

3) Необходимо разрешить проведение обязательного технического осмотра автодилерам и СТО, которые уже имеют соответствующее оборудование и программное обеспечение от завода-производителя и уполномоченные заводом на выполнение таких работ на автомобилях указанного бренда. Сейчас в Украине им это запрещено и в то же время Мининфраструктуры аккредитует на проведение этих работ предприятия, которые даже теоретически не могут иметь соответствующее ПО или технические карты, ибо не имеют связи с заводом.

4) Необходимо отменить сертификаты на автомобильные аксессуары, в случае если такие аксессуары уже сертифицированы в ЕС и других странах и импортер может предоставить соответствующий сертификат.

5) Качество образования (подготовки водителя) зависит от преподавателя или мастера по вождению на курсах по подготовке водителей. На сегодня преподаватели нигде не учатся своей профессии и законодательство не требует документа о специальном образовании для них. Нужно ввести в Национальном автомобильном университете специализацию подготовки преподавателей для автошкол;

6) Необходимо пересмотреть уровень штрафов. Сегодня оставление места ДТП обойдется нарушителю в 255 гривен, а невыполнение требования полицейского об остановке – 153 грн. Очевидно, что такие санкции никаким образом не способны остановить не то что "мажоров", но и в принципе любого. Также не совсем справедливым выглядит наказание за употребление водителями спиртного без дифференцирования уровня алкоголя в крови – "ходячий труп", который "выдувает" 7 промилле, попадает под такую же ответственность, как и водитель, в выдохе которого "Драгер" намерял 0,3 промилле. И это лишь отдельные примеры – в целом вся сетка штрафов нуждается в здравом пересмотре по примеру Германии с введением тюремного заключения для "заядлых" нарушителей и "идиотен-теста";

7) Необходимо отменить Украине неписаную, но фактически действующую "презумпцию виновности водителя". Зато, пешеходы и велосипедисты массово, грубо и опасно нарушающих ПДД, и будут продолжать это делать, ведь за большинство нарушений предусмотрено предупреждение или символический штраф, и полиция часто не обращает внимание на пешеходов или велосипедистов.

8) Необходимо, как в ЕС, ввести уголовную ответственность за "скручивание пробега" или предоставление покупателю недостоверных сведений о товаре, то есть – автомобиле. В Украине же спецы, которые "отматывают километраж", даже не боятся открыто размещать свою рекламу во всех доступных средствах информирования.

9) Отменить уплату 3-5% пенсионного сбора (ПФ) при регистрации авто. В 1998 году сбор в ПФ Рада внесла ВРЕМЕННО на 1 год до ликвидации задолженности по пенсиям. Задолженности по пенсиям уже нет, а сбор в ПФ уже 21 год существует! Забыли о нем?

Читайте также: как получить удостоверение водителя