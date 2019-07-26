Нова Верховна Рада ще не почала працювати, а збір законодавчих ініціатив вже йде повним ходом. Деякі з них напряму стосуються автомобільного ринку.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко за проханням нової команди Президента України приготував для перелік "атавізмів" та абсурдних заборон, які необхідно скасувати або внести зміни.

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Також Олег Назаренко назвав кілька ініціатив, які на його думку потрібно прийняти "з метою дерегуляції та ліквідації корупції на авто ринку".

"Список дуже великий і тому надаю лише декілька пунктів та прошу надати і Ваші пропозиції до нашого Листа. Обіцяю, любі френди та підписники, всі отримані від Вас пропозиції, що заслуговують уваги, подати на розгляд Президента!" – пише Олег Назаренко.

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Як приклад, на сьогодні існує:

1) Необхідність реєстрації легкових автомобілів в військоматах (РВК) для їх обліку перед постановкою на облік в Сервісних центрах (СЦ) МВС(хоча СЦ МВС готові просто в режимі он-лайн передавати в РВК всі дані про всі зареєстровані транспортні засоби( Навіщо РВК інфа про легковики? " Єслі завтра в бой", то генерали на Бентлі, а бійці на "Ланосах" воювати поїдуть? );

2) Необхідність отримання сертифікатів на радіообладнання, яке вже є встановлене в імпортованих транспортних засобах та сертифіковане в ЄС( Навіщо? Саме авто вже сертифіковане в ЄС РАЗОМ з радіообладнанням! Навіщо повторна сертифікація!?) ;

3) Необхідність отримання і фіктивної видачі номерних знаків "транзит" на нові придбані транспортні засоби (ТЗ) (Навіщо? Реально згідно законодавства нові ТЗ не виїжджають з автосалонів до реєстрації, так як їх огляд в СЦ МВС вже скасований, а після реєстрації отримують державні номерні знаки і, таким чином, номерні знаки "транзит" просто без використання знищують, а держава втрачає ресурси);

4) Необхідність сплати імпортерами мастил, так званого "утилізаційного збору", хоча реальної ніякої утилізації мастил просто не існує, так як реалізують мастило автомагазини чи СТО, які просто продають мастило покупцям і ніякого контролю за використанням цих мастил власниками авто просто фізично бути не може( Навіщо цей побор? Насправді це просто податок, який включають в ціну мастила для покупців!);

5) Необхідність придбання в СЦ МВС українськими автовиробниками, так званих, актів прийому-передачі для реєстрації ТЗ в паперовому вигляді, хоча аналогічну інформацію автовиробники дублюють до СЦ МВС і для автоімпортерів аналогічні паперові бланки довідок-рахунків, замінені на електронні аналоги вже 5 років тому( Навіщо? Декларуємо ІТ технології, а самі пишемо папірці!);

6) Необхідність постановки на облік автосалоном авто при "трейд-ін" при викупі авто, хоча при викупі аналогічного авто автосалоном через комісійний договір обов’язковість постановки на облік не передбачена, а процедура аналогічна( Тут логіка цієї вимоги взагалі відсутня!);

7) Заборона для автосалонів, які мають право реалізації чужих транспортних засобів, продавати власні ТЗ і вони змушені фіктивно реалізовувати їх через нібито "комісію" в інших автосалонах( Ну навіщо? Автосалони змушені робити фіктивний документообіг!);

8) Необхідність при імпорті навіть одного авто простим українцем звернення до посередника-брокера, тобто заборона самому провести операцію декларування самостійно без додаткових затрат 300-500 дол. США( Чому не дозволити людям самостійно розмитнити авто?);

9) Необхідність при тестуванні авто чи перегоні з салону в салон попередньо його зареєструвати в СЦ МВС з отриманням державних номерних знаків і заборона використовувати при "тестах" номерні знаки "транзит" (Навіщо? Наприклад, в США чи ЄС дилери мають для тестування спеціальні номерні знаки і не зобов’язані реєструвати авто на себе , потім тестувати і лише потім перереєстровувати на покупця, створюючи черги в СЦ МВС, як це є в Україні!);

10) Необхідність отримання дозволу на надання послуг по встановленню газобалонного обладнання (ГБО), тим дилерам ГБО і їх станціям техобслуговування, які вже акредитовані на такі встановлення і обслуговування європейським виробником ГБО (хоча в ЄС акредитують та навчають фахівців таких СТО саме виробники ГБО). В той же час, наші чиновники дають такі дозволи СТО, фахівців в яких не готували виробники ГБО і які не мають відповідної технологічної документації (Навіщо? Це просто "кормушка" для чиновників!);

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З метою дерегуляції та ліквідації корупції на авторинку:

Необхідно надати можливість автосалонам самим надавати послуги громадянам (за їх бажання) з реєстрації нових транспортних засобів прямо в автосалонах і вибирати самостійно з бази даних он-лайн державні номерні знаки; Необхідно проводити митне оформлення придбаних на аукціонах в ЄС транспортних засобів по ціні їх придбання (при умові можливості он-лайн контролю митником такої ціни через входження в "особистий кабінет" на електронних торгах) ; Необхідно дозволити проведення обов’язкового технічного огляду автодилерам і СТО, які вже мають відповідне обладнання та програмне забезпечення від заводу-виробника і уповноважені заводом на виконання таких робіт на автомобілях вказаного бренду. Зараз в Україні їм це заборонено і водночас Мінінфраструктури акредитує на проведення цих робіт підприємства, які навіть теоретично не можуть мати відповідне ПО або технічні карти, бо не мають зв’язку з заводом. Необхідно скасувати сертифікати на автомобільні аксесуари, якщо такі аксесуари вже сертифіковано в ЄС та інших країнах і імпортер може надати відповідний сертифікат. Якість освіти (підготовки водія) залежить від викладача чи майстра з водіння на курсах по підготовці водіїв. На сьогодні викладачі ніде не навчаються своїй професії і законодавство не вимагає документа про спеціальну освіту для них. Потрібно ввести в Націоальному автомобільному університеті спеціалізацію підготовки викладачів для автошкіл; Необхідно переглянути рівень штрафів. Сьогодні залишення місця ДТП обійдеться порушнику в 255 гривень, а невиконання вимоги поліцейського про зупинку – 153 грн. Очевидно, що такі санкції ніяким чином не здатні зупинити не те що "мажорів", а й в принципі будь-кого. Також не зовсім справедливим виглядає покарання за вживання водіями спиртного без диференціювання рівня алкоголю в крові – "ходячий труп", який "видуває" 7 проміле, підпадає під таку ж відповідальність, як і водій, у видиху якого "Драгер" наміряв 0,3 проміле. І це лише окремі приклади – в цілому вся сітка штрафів потребує перегляду за прикладом Німеччини з введенням тюремного ув’язнення для "заядлих" порушників та "ідіотен- тесту"; Необхідно скасувати Україні неписану, але фактично діючу "презумпцію винуватості водія". Натомість, пішоходи та велосипедисти масово, грубо і небезпечно порушують ПДР, і продовжуватимуть це робити, адже за більшість порушень передбачено попередження або символічний штраф, та й поліція нечасто звертає увагу на пішоходів чи велосипедистів. Необхідно , як в ЄС, ввести кримінальну відповідальність за "скручування пробігу" або надання покупцеві неправдивих відомостей про товар, тобто – автомобіль. В Україні ж специ, які "відмотують кілометраж", навіть не бояться відкрито розміщувати свою рекламу у всіх доступних засобах інформування. Скасувати сплату 3-5% пенсійного збору (ПФ) при реєстрації авто. В 1998 році збір до ПФ Рада внесла ТИМЧАСОВО на 1 рік до ліквідації заборгованості по пенсіям. Заборгованості по пенсіям вже немає, а збір до ПФ вже 21 рік існує! Забули про нього?

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