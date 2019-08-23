Возврат отмененного в 2011 году техосмотра украинские чиновники подают под видом улучшения безопасности на дорогах и выполнения требований ЕС. Но отменят ли его еще раз под натиском общественности?

В случае возврата в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта, 90% автомобилей не смогут его пройти. Такое мнение высказал глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олег Назаренко. По его словам, введение обязательного техосмотра несет в себе колоссальные коррупционные риски.

Олег Назаренко напомнил, что Украина в 2014 году, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, взяла на себя обязательства в течение 5 лет ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей.

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"Я прогнозирую, что 80-90% б/у иномарок в Украине этот техосмотр, если он будет честным, а не торговля талончиками, просто не пройдут. В них, например, вырезали катализаторы, а акцент делается, в соответствии с директивами ЕС, даже не на безопасность автомобиля, а на экологичность", – пояснил он.

Конечно такая ситуация заставит украинцев искать варианты решения проблемы. В этом случае вполне вероятным вариантом действий станут акции протеста. Напомним, что именно благодаря им коррупционный техосмотр был отменен в 2011 году. Худший вариант – возвращение старых коррупционных схем при молчаливом согласии автомобилистов.

Согласно официальной статистике Национальной полиции количество ДТП, которые возникают из-за технической неисправности, всегда было меньше 1%.

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После отмены коррупционного техосмотра снизилось и общее число ДТП

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