Повернення відміненого в 2011 році техогляду українські чиновники подають від виглядом покращення безпеки на дорогах та виконання вимог ЄС. Однак чи не відмінять його знову під тиском громадськості?

“У разі повернення в Україні обов'язкового техогляду особистого автотранспорту 90% автомобілів не зможуть його пройти, – таку думку висловив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і автодилерів Олег Назаренко. За його словами, “введення обов'язкового техогляду несе в собі колосальні корупційні ризики”.

Олег Назаренко нагадав, що Україна у 2014 році, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, взяла на себе зобов'язання протягом 5 років ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів.

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"Я прогнозую, що 80-90% вживаних іномарок в Україні цей техогляд, якщо він буде чесним, а не торгівля талончиками, просто не пройдуть. У них, наприклад, повирізали каталізатори, а акцент робиться, відповідно до директив ЄС, навіть не на безпеку автомобіля, а на екологічність", - пояснив він.

Звісно, така ситуація змусить українців шукати варіанти вирішення проблеми. У цьому випадку цілком ймовірним варіантом дій стануть акції протесту. Нагадаємо, що саме завдяки їм корупційний техогляд було відмінено в 2011 році. Найгірший варіант – повернення старих корупційних схем за мовчазної згоди автомобілістів.

Згідно з офіційною статистикою Національної поліції кількість ДТП,які виникають через технічну несправність, завжди був менше 1%.

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Після відміни корупційного техогляду знизилась і загальна кількість ДТП

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