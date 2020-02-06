По мнению автора, высокую стоимость сертификатов должен снизить глава государства.

4 февраля 2020 года в разделе "Электронные петиции" официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрирована петиция номер 22/085238-еп. В ней инициатор Владимир Костышин сообщает, что стоимость регистрации ГБО с нового года выросла в 8 раз.

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"Учитывая, что ГБО устанавливают малообеспеченные слои населения и поэтому забирать половину зарплаты для того, чтобы только зарегистрировать ГБО – это чистой воды грабеж. Поэтому прошу пересмотреть этот вопрос", – обращается к главе государства автор петиции.

На момент публикации новости за эту петицию проголосовали 620 граждан из 25 тысяч необходимых. Набрать это количество голосов нужно за три месяца.

Напомним, что авто с ГБО первыми пойдут под техосмотр.