После установки на автомобиль газового оборудования (ГБО) необходима его перерегистрация. В 2020 году эта процедура усложнилась и подорожала.

Документы, которые в прошлом году предоставляли установщики ГБО для регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД. (СЦ), оказались вне закона. Теперь СЦ требуют другие документы, которые оформлять дольше и стоят они около 2500 – 3000 грн. Разберемся, что изменилось.

Что случилось?

Согласно п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 N 607, после переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия транспортного средства. По результатам такой оценки выдается либо сертификат соответствия, либо акт технической экспертизы. Первый документ – сродни сертификации соответствия для автомобилей, которые ввозятся в Украине впервые.

Сертификация – длительный (больше одного рабочего дня) и дорогой (свыше 2000 грн) процесс, который раньше при регистрации ГБО никто не проходил. Ранее всем выдавались Акты технической экспертизы, которые стоили значительно дешевле (около 230 грн) и выдавались на типичные установки прямо на СТО, которые переоборудовали автомобили на ГБО.

Читайте также: как переоборудовать на ГБО автомобиль из США

Причина такого решения – внутренний приказ в Сервисных центрах, который основан на том, что у всех Лабораторий 19 декабря 2019 года закончился срок действия сертификата соответствия на проведение экспертиз. И, похоже, продлять их уполномоченные органы не спешат. Таким образом, для регистрации переоборудования автомобиля в СЦ необходимо предъявлять только один документ – сертификат соответствия.

Получить его можно в органах сертификации, указанных на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, данные организации могут организовывать выездные офисы сертификации.

Читайте также: автомобили с ГБО первыми пойдут на техосмотр

Документы, которые необходимо предъявить в Сервисный центр МВД для регистрации ГБО в 2020 г.:

Паспорт владельца автомобиля, его ИНН код;

акт приема-передачи авто (выдает СТО, которое устанавливало ГБО);

свидетельство о согласовании конструкции (выдает СТО);

Сертификат соответствия

приказ управляющего предприятием о назначении ответственного лица (только для юрлиц).

Сколько стоит сертификат на ГБО?

Стоимость сертификации составляет от 2100 до 3300 грн, оплачивается она в месте проведения сертификации. Для этого надо потратить 1,5-2 часа времени, предоставив переоборудованный автомобиль на осмотр специалистам. Кроме машины, владелец также предъявляет акт приема-передачи автомобиля и свидетельство о согласовании конструкции, которые ему выдаются на СТО. Как правило, сам сетрификат соответсвия выдают не сразу, а на следующий день, иногда присылают по почте.

Важно, что установка ГБО должна быть произведена согласно ТУ У 45.2-3274809648-002:2019, иначе сертификацию такой автомобиль не пройдет и он будет возвращен на СТО для доработки.





Если автомобиль соответствует данному стандарту, владелец получает сертификат соответствия на следующий день и подает все вышеописанные документы на перерегистрацию. В зависимости от места производства автомобиля стоимость замены “техпаспорта” составляет 480-500 грн.

Напомним, когда штраф за ГБО незаконный.