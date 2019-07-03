Експлуатація транспортних засобів у разі їх переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів забороняється.

Установка в транспортному засобі газобалонного обладнання вважається переобладнанням транспортного засобу і повинно бути узгоджене з сервісним центром МВС, а також повинно бути вписано у свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

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Керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, а також із незареєстрованим ГБО тягне за собою накладення штрафу. При повторному порушенні протягом року передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Проте наявність ГБО на автомобілі інспектор не може підтвердити не “на око”, а повинен скласти відповідний акт перевірки технічного стану автомобіля, яким підтвердити факт встановлення даного обладнання.

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Якщо факт встановлення ГБО не підтверджений відповідним актом перевірки технічного стану автомобіля, то такий штраф є незаконним і його можна дуже легко оскаржити.