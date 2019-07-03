Эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов запрещается.

Установка в транспортном средстве газобаллонного оборудования считается переоборудованием транспортного средства и должно быть согласовано с сервисным центром МВД, а также должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля.

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Управление водителем транспортным средством, переоборудованным с нарушением соответствующих правил, а также с незарегистрированным ГБО влечет наложение штрафа. При повторном нарушении в течение года предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Однако наличие ГБО на автомобиле инспектор не может подтвердить не “на глаз”, а должен составить соответствующий акт проверки технического состояния автомобиля, которым подтвердить факт установки данного оборудования.

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Если факт установки ГБО не подтвержден соответствующим актом проверки технического состояния автомобиля, то такой штраф является незаконным и его можно очень легко оспорить.