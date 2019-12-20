Машин, завезених з Америки, в Україні купують сьогодні більше, ніж нових з автосалону. Чи можна поставити ГБО на автомобіль із США? Відповідь позитивна, але є одна умова...

Можливість встановлення ГБО на деякі автомобілі з Америки залежить в першу чергу не від моделі двигуна, а від майстерні, в яку звернеться власник. Правило просте: на паливі будеш економити тільки в тому випадку, якщо не заощадиш на послугах грамотних фахівців або комплекті самого ГБО. Тільки на авторитетних газових СТО з великим досвідом є готові рішення у вигляді комплектів із вже протестованими та відкатаними прошивками для більшості “американців".

Основна проблема газифікації автомобілів з Америки – підбір обладнання для моторів безпосереднього вприскування – в Україні вже вирішена.

Глобалізація автовиробництва давно витіснила розподіл моделей на "американців" і "європейців". Абсолютна більшість марок випускає глобальні моделі, які на ринках Старого і Нового світу як правило відрізняються лише світлотехнікою та іноді – шильдиком з назвою. І на щастя, абсолютна більшість силових агрегатів у провідних автовиробників однакові і для Європи, і для Америки.

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Та кілька нюансів при оснащенні "американців" газопаливною системою все ж є. Так, коли почалися масові звернення новоспечених власників заокеанських машин, на спеціалізованих СТО зіткнулися з необхідністю перевести на газ двигуни з безпосереднім уприскуванням палива. Мотори типу TSI, FSI, TFSI, GDi, SkyActiv, DIG, EcoBoost самі по собі добре відомі в Україні, але раніше українські власники не практикували встановлення на них ГБО.

Проблема для установників в тому, що так зване "пряме вприскування" потребує індивідуальної для кожної моделі двигуна прошивки блоку управління. Тому що на таких моторах газовикам доводиться узгоджувати одночасну роботу бензинової і газової форсунок в кожному циліндрі: у той час як газ подається у впускний колектор, в циліндр через штатну форсунку подається деяка кількість бензину. Тому, до речі, використання газу на моторах безпосереднього вприскування не дає тієї економії, як у агрегатів з розподіленим уприскуванням. Адже 15-30% паливної суміші становить бензин.

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Як правило, у кожного поважаючого себе виробника ГБО є комплекти, створені спеціально під конкретний код двигуна.

"Для автомобілів з безпосереднім уприскуванням палива існує спеціально створене газобалонне обладнання, яке підбирається за кодом двигуна", – говорить директор СТО “Мотор-ГАЗ” Роман Матвіїв.

Комплекти ГБО для моторів з безпосереднім уприскуванням, які абсолютно коректно працюють з мінімальним споживанням бензину – це польські комплекти компанії Alex під маркою Idea. Вони також підходять для автомобілів з Америки.

При цьому практично у всіх виробників ГБО зустрічаються моделі блоків ЕБУ, які не дозволяють прописувати необхідні моторам типу TSI нові програми. І завдання установників – підібрати під комплект ГБО і програму, і блок, який нею буде керуватися. За рік-два роботи з автомобілями з Америки провідні українські фірми з інсталяції газового обладнання напрацювали достатньо досвіду, і в цілому готові до зустрічі навіть тих моделей, для яких готових газопаливних систем раніше не існувало.

"Коли до нас звернувся власник Chevrolet Equinox 2015 року, для його авто теж обладнання не існувало, – розповідає директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвіїв. – Ми запросили його до нас на станцію (м. Київ), за допомогою осцилографа зняли керуючі сигнали бензинових форсунок і відправили отримані дані нашим партнерам – інженерам польського заводу з виробництва ГБО ALEX. Протягом декількох днів ними було розроблене нове програмне забезпечення для Equinox. Ми в Києві провели монтаж газової системи і віддалено, за участю фахівців ALEX, провели налаштування. Монтаж проводився близько року тому, автомобіль абсолютно коректно експлуатується на газі і приїжджає лише на плановий сервіс".

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Встановилися й прийнятні ціни на послугу і компоненти, наприклад, укомплектувати звичайний (з розподіленим уприскуванням) чотирициліндровий двигун системою ГБО IV покоління обходиться сьогодні близько 430 євро (польське ALEX Optima), і майстри встигають за день. Перевести на газ двигуни з прямим уприскуванням буде дорожче, наприклад, польський комплект ALEX Idea для такого мотору обійдеться близько 900 євро, а голландський Prins – від 1600 євро.

Встановлення ГБО й налаштування на безпосереднє впорскування займає більше часу, ніж на розподілений, особливо на тих моторах, які ніколи ніхто не "переводив на газ". Наприклад, на вищезгаданій СТО "Мотор-Газ" це займає близько тижня, причому в налаштуванні беруть участь польські партнери – розробники цього обладнання.

Для автомобілів з Америки підходять стандартні компоненти ГБО, які використовуються на європейських машинах.

Існує кілька моделей автомобілів, на які поки не створено комплектыв ГБО. Найчастіше це моделі преміум-брендів Mercedes-Benz, BMW, Lexus. Але в даний час виробники газобалонного обладнання працюють над програмним забезпеченням і для таких моторів.

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Сучасні газопаливні системи настільки досконалі і гнучкі, що встановити їх можна чи не на будь-який двигун – питання лише, що називається, в ціні питання. Тому якщо ви заздалегідь плануєте поставити на майбутній автомобіль ГБО, ще перед купівлею машини з'ясуйте, які з моторів її лінійки підлягають газифікації з найменшими витратами. Отримати достовірну інформацію найкраще на спеціалізованих СТО, де займаються встановленням газобалонного обладнання: як правило, подібні "перспективні" консультації там надають охоче і безкоштовно.

Нагадаємо, коли штраф за ГБО є незаконним.