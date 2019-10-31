Машин, завезенных из Америки, в Украине покупают сегодня больше, чем новых из автосалона. Один из самых популярных вопросов в связи с этим: можно ли поставить ГБО на автомобиль из США? Эксперты Авто24 рассказывают об нюансах установки.

Глобализация автопроизводства давно вытеснила деление моделей на “американцев” и “европейцев”. Абсолютное большинство марок выпускает глобальные модели, которые на рынках Старого и Нового света как правило отличаются лишь светотехникой и иногда – шильдиком с названием.

Основная проблема газификации автомобилей из Америки – подбор оборудования для моторов непосредственного впрыска – в Украине уже решена.

При этом на возможность установки ГБО (и на сложность самой процедуры) влияет в первую очередь модель двигателя, и к счастью, абсолютное большинство силовых агрегатов у ведущих автопроизводителей одинаковы и для Европы, и для Америки.

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Поэтому чаще всего никаких особых решений при установке ГБО на “американцев” не требуется. Прибывшие из-за океана автомобили украинские инсталляторы комплектуют стандартными “газовыми” компонентами, подобранными в соответствии с рабочим объемом, количеством цилиндров и особенностями системы питания.

Но пара особенностей при оснащении “американцев” газотопливной системой все же есть. Так, когда начались массовые обращения новоиспеченных владельцев заокеанских машин, на специализированных СТО столкнулись с необходимостью перевести на газ двигатели с непосредственным впрыском топлива. Моторы типа TSI, FSI, TFSI, GDi, SkyActiv, DIG, EcoBoost сами по себе хорошо известны в Украине, но ранее украинские владельцы не практиковали установку на них ГБО.

Комплект ГБО для двигателей типа TSI, FSI, TFSI, GDi, SkyActiv, DIG, EcoBoost и подобных отличается прежде всего возможностями блока управления.

Проблема для установщиков в том, что так называемый “прямой впрыск” требует индивидуальной для каждой модели двигателя прошивки блока управления. Потому что на таких моторах газовикам приходится согласовывать одновременную работу бензиновой и газовой форсунок в каждом цилиндре: в то время как газ подается во впускной коллектор, в цилиндр через штатную форсунку подается некоторое количество бензина. Поэтому, кстати, использование газа на моторах непосредственного впрыска не дает той экономии, как у агрегатов с распределенным впрыском. Ведь 15 – 30% топливной смеси составляет бензин. Впрочем, “для автомобилей с непосредственным впрыском топлива существует специально созданное газобаллонное оборудование, которое подбирается по коду двигателя”, – говорит директор СТО “Мотор-ГАЗ” Роман Матвеев.

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При этом практически у всех производителей ГБО встречаются модели блоков ЭБУ, которые не позволяют прописывать необходимые моторам типа TSI новые программы. И задача установщиков – подобрать в комплект ГБО и программу, и блок, который ею будет управляться. За год-два работы с автомобилями из Америки ведущие украинские фирмы по инсталляции газового оборудования наработали достаточно опыта, и в целом готовы к встрече даже тех моделей, для которых готовых газотопливных систем ранее не существовало.

“Когда к нам обратился владелец Chevrolet Equinox 2015, для его авто тоже оборудования не существовало, – расказывает. директор СТО Мотор-ГАЗ” Роман Матвеев. – Мы пригласили его к нам на станцию (Киев), при помощи осциллографа сняли управляющие сигналы бензиновых форсунок и отправили полученные данные нашим партнерам – инженерам польского завода по производству ГБО ALEX. В течении нескольких дней ими было разработано новое программное обеспечение для Эквинокс. Мы в Киеве провели монтаж газовой системы и удаленно, с участием специалистов ALEX, провели настройку. Монтаж проводился около года назад, автомобиль абсолютно корректно эксплуатируется на газе и приезжает только на плановый сервис”.

Установились и приемлемые цены на услугу и компоненты, например, укомплектовать обычный (с распределенным впрыском) четырехцилиндровый двигатель системой ГБО IV поколения обходится сегодня порядка 350 евро (польское Optima), и мастера укладываются за день. Перевести на газ моторы с прямым впрыском будет дороже, например, польский комплект Alex для такого мотора обойдется порядка 800 евро, а голландский Prins – 1600. На установку такого обородования может потребоваться несколько дней.

Перевод машины на пропан-бутан за последний десяток лет заметно подешевел: пристойное ГБО стоит 300 – 1600 евро в зависимости от производителя.

И тем не менее, в отдельных случаях требуется особый подход. Есть автомобили, к которым электронных блоков ГБО не существует – это премиальные многоцилиндровые модели Mercedes-Benz, BMW, Lexus, а также Honda и Acura с некоторыми моторами. Только в исключительных случаях к ним удается подобрать и настроить ЭБУ от других моделей. Но у владельцев таких автомобилей редко возникает потребность установить газобалонное оборудование.

Рекомендация Авто24:

Современные газотопливные системы настолько совершенны и гибки, что установить их можно едва ли не на любой двигатель – вопрос лишь, что называется, в цене вопроса. Поэтому если вы заранее планируете поставить на будущий автомобиль ГБО, еще перед покупкой машины выясните, какие из моторов ее линейки подлежат газификации с наименьшими затратами. Получить достоверную информацию лучше всего на специализированных СТО, где занимаются установкой газобалонного оборудования: как правило, подобные “перспективные” консультации там предоставляют охотно и бесплатно.

Напомним, когда штраф с ГБО незаконный.