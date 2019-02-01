Продукция завода "Украинская бронетехника" уже имеет заказ из Нигерии. Первая партия уже отгружается и будет доставлена в Одессу, откуда ее доставят стране-заказчику. Сейчас также завершаются приготовления к реализации соглашения с Саудовской Аравией.

Об этом сообщил “Украинский милитарный портал”. В феврале 2019 года автомобиль “Дозор” будет демонстрироваться на международной выставке IDEX 2019 в Абу Даби. Там его сразу будут предлагать потенциальным заказчикам.

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The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года, под патронажем Шейха Халифа бен Зайед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

Отмечается, что недавно партия этих бронированных автомобилей поступила на вооружение 35-й бригады морской пехоты, а именно в 88-й батальон, где уже были применены во время учений.

В конструкции боевой машины использована V-образная форма днища, что позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, экипаж и десант размещается на современных противоминных сиденьях с эффектом амортизации.

Впервые боевая машина была представлена в конце 2015-го года и с момента создания в нее был внесен ряд изменений. В октябре 2018 года на выставке “Оружие и безопасность” была представлена уже 8-я модернизация машины. Обновленная модель получила, среди прочего, более мощный двигатель.