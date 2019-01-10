Рік, що минув, приніс багато змін у правила гри на автомобільному ринку України. Як це відобразиться на кількості проданих нових та вживаних авто, ми запитали у експертів та учасників ринку.

Українці поступово втрачають інтерес до купівлі нових легкових автомобілів. Зниження ставок акцизів ввезення імпортних машин і легалізація підтриманих на єврономерах сприяє зростанню попиту на вживані автомобілі. Учасники ринку вважають, що і в 2019 році обсяги продажів нових автомобілів будуть падати.

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Скромні результати

У 2018 році в Україні було продано 78,4 тис. нових легкових автомобілів, повідомила інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting. Це на 2,4% менше, ніж було реалізовано машин роком раніше. Зниження продажів, на думку директора AUTO-Consulting Олега Омельницького, у 2018 році обумовлено двома причинами. "По-перше, в минулому році ринок відчував тиск з-за імпорту вживаних машин по пільгових акцизів. По-друге, категорії покупців нових машин і "евроблях" не перетинаються, але активне ввезення автомобілів на єврономерах розривав ланцюжок продажів – власники б/у автомобілів на українських номерах не могли продати за вигідною ціною свої машини, щоб купити нові", - пояснив експерт. Нагадаємо, 2016 році Верховна рада ухвалила закон, який встановив пільгові ставки акцизів на автомобілі, випущені до 2010 року, але при цьому заборонив їх перепродаж протягом року.

Правовий колапс на ринку підтриманих автомобілів також вплинув на стан українського автомобільного ринку, вважає директор з маркетингу компанії "Хюндай Мотор Україна" Тарас Лопачак. "Ця ситуація вимагала врегулювання на законодавчому рівні, і багато потенційні покупці змушені були чекати, чим же вона вирішиться, так як вибір в них стояв між купівлею нового авто або машини з пробігом. Обережність покупців – ось один з головних факторів стримування зростання ринку", - зазначив він.

Голова Асоціації дилерів автомобілів з пробігом Тарас Коваленко каже, що завдяки законодавчим змінам за останні три роки, іноземні старі автомобілі стали більш доступними для українців. "Люди просто знайшли альтернативу новим машинам. Спочатку Верховна рада прийняла закон, згідно з яким були знижені ставки акцизів на імпортні автомобілі, випущені до 2010 року. Це трохи дозволило наростити поставки машин. Друга хвиля припала на нелегальне ввезення "евроблях" і закон про їх легалізації, прийнятий в минулому році", - пояснив Коваленко.

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Крім того, за його словами, на ринку намітилася нова тенденція – збільшення поставок машин з США. "Для їх ввезення не приймалися окремі закони. Але продавці американських автомобілів змогли скористатися прийнятими законами про зниження ставок акцизів і легалізації "евроблях", щоб популяризувати американські машини в Україні", - уточнив Коваленко. Він розповів виданню, що в США старі автомобілі продаються на відкритих аукціонах. "Якщо у вас надійний контрагент у цій країні, то можна купити машини в хорошому стані. Тому багато українці стали купувати автомобілі в США, в тому числі і дорогі. Наприклад, у США Toyota Camry після двох років експлуатації можна купити на аукціоні за 15-20 тисяч доларів з доставкою та розмитненням. В Україні ж вживаних Toyota Camry з такими строками один-два роки практично немає на ринку, а нова коштує приблизно 30 тисяч доларів", - уточнив експерт.

За словами директора з маркетингу компанії "Рено Україна" Оксани Борейко, вперше за всю історію українського авторинку імпорт підтриманих автомобілів перевищив ввезення нових машин. "У 2018 році в Україну імпортовано 120 тисяч підтриманих автомобілів, а нових машин – 78 тисяч. До кінця 2018 року імпорт б/у автомобілів становив два автомобіля до одного нового. Майже половина з імпортних автомобілів складають машини віком до п'яти років. Це і є реальна конкуренція ринку нових автомобілів. В цьому і полягає причина стагнації ринку нових пасажирських машин", - впевнена Борейко.

У грудні обсяги продажів падали з-за очікувань покупців зниження ставок акцизів на нові автомобілі з початку 2019 року, повідомив Олег Омельницький. "Відповідний закон був прийнятий в минулому році. В першу чергу, він зробив вигідним покупку крупнолитражных автомобілів. Тому багато покупців вирішили почекати, щоб заощадити на придбанні нової машини. Наприклад, деякі моделі крупнолитражных автомобілів за рахунок зниження акцизів можуть подешевшати приблизно на чотири-п'ять тисяч євро. На жаль, ставки акцизів на малолітражні автомобілі були знижені лише на кілька десятків євро", - зазначив він.

Директор з маркетингу групи компаній "АІС" Сергій Боровик додає до факторів, що вплинув на падіння ринку нових автомобілів, що тривала в 2018 році плавну девальвацію національної валюти, що призвело до зростання цін у гривневому еквіваленті. Також, за його словами, умови споживчого кредитування покупки нових автомобілів або погіршилися або не зазнали істотних змін. Таким чином, цей драйвер зростання в 2018 році вже не працював, каже Сергій Боровик. Крім того, він додає до вищезгаданих факторів масову трудову міграцію економічно активного населення за межі України – новий чинник, який буде в найближчі роки знижувати показники попиту і продажів на всіх ринках. І нарешті, за словами Сергія Боровика, політична нестабільність і турбулентність погіршують споживчі настрої - люди відкладають покупки товарів тривалого користування.

За даними AUTO-Consulting, за підсумками 2018 року Toyota зберегла за собою лідерство на ринку нових легкових автомобілів, зайнявши частку 12,3%. Крім того, в ТОР-3 увійшли Renault і Volkswagen. При цьому єдина українська марка ZAZ випала навіть з ТОР-20.

"Лідерство Toyota обумовлено широкою лінійкою моделей у цього виробника, зокрема, позашляховиків. Зараз на ринку нових легкових автомобілів на такі моделі припадає більше половини продажів, - пояснює Олег Омельницький. - Друге місце Renault пояснюється хорошим асортиментом машин в економ-сегменті. А третя сходинка у Volkswagen обумовлена розпродажем автомобілів, ввезених з інших країн після "дизель-гейту". Нагадаю, в деяких країнах світу Volkswagen відкликала з ринку свої дизельні автомобілі після того, як компанію запідозрили у заниженні кількості викидів шкідливих газів під час проведення тестів".

Песимістичні очікування

В 2019 році учасники ринку і експерти чекають подальшого зниження рівня продажів нових легкових автомобілів. На думку Тараса Лопачака, на ринок може надати вплив декількох факторів: президентські і парламентські вибори, волатильність курсу національної валюти, посилення ринку потриманих машин після введення нових акцизів. "Ми прогнозуємо, що в 2019 році буде продано 77 тисяч нових легкових автомобілів", - прогнозує він. Порівняно з 2018 роком, очікується зниження продажів на 1,8%.

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Негативний прогноз і у AUTO-Consulting. У 2019 році зниження обсягу продажів нових автомобілів продовжитися, особливо відчутне падіння в першому кварталі, прогнозує Олег Омельницький. "Поки салони не продадуть машини, ввезені з-за високих акцизів, вони не будуть ввозити нові партії автомобілів вже з зменшеними акцизами. У результаті на ринку утворюється тимчасовий спад продажів нових машин", - пояснює він.

Негативного прогнозу для ринку нових автомобілів дотримуються і в Асоціації дилерів автомобілів з пробігом. На думку Тараса Коваленко, в 2019 році продажу уживаних машин будуть рости. "Наприклад, після легалізації "евроблях" частина з них у досить хорошому стані надійде на ринок як старі машини з українськими номерами. Це додатково збільшить пропозицію на ринку і знизить інтерес до нових автомобілів. Крім того, в результаті збільшення попиту на електромобілі на західних ринках там виросте пропозиція старих машин з бензиновими і дизельними двигунами. Завдяки зниженню цін на останні, вони будуть користуватися все більшою популярністю в Україні. Відповідно, це ще більше посилить позиції нових автомобілів", - вважає експерт.

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