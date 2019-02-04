Электромобиль собранный из велосипедных запчастей способен преодолеть на одном заряде около 120 километров. Это позволяет использовать его для поездок по городу.

На Львовщине пенсионер собственноручно сконструировал электромобиль. Мужчина не пользовался никакими схемами, создавал все – от внутреннего строения до внешнего вида - самостоятельно. Машина однодверная, и кроме шофера вмещает еще двух пассажиров.

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Одного заряда хватает на 120 километров. Максимальная скорость достигает 45 километров в час. Полная зарядка трех батарей занимает около пяти часов. Мужчина собрал авто за три месяца,а перед тем почти год собирал необходимые запчасти.