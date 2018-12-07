Відомий автомобільний блогер Олександр Куницький (zpsanek) розповів, як безпечно і швидко розмитнити "євробляху".

В Україні вже вступили в силу нові правила розмитнення автомобілів іноземної реєстрації. Однак далеко не всі власники машин з єврономерами поспішають оформляти їх.

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На прикладі литовського авто блогер Олександр Куницький (zpsanek) показав, наскільки проблематично оформити самостійно "легковик", розповів, яка ціна легалізації автомобіля і кому ні в якому разі не потрібно платити.

Після вступу в силу законів про "євробляхи" знайшлося чимало охочих нажитися на водіях автомобілів іноземної реєстрації. Винахідливі українці пропонують послуги з пошуку власників машин в країні реєстрації, а також підготовку необхідних документів за певну суму.

Не вестися на привабливі пропозиції радять експерти і автоблогер Олександр Куницький (zpsanek), який на власному прикладі показав, як оформити "легковик" на єврономерах самостійно.

Все не так складно, як здається на перший погляд, говорить Олександр. Разом зі своїм другом – власником "євробляхи" – він оформив автомобіль з Литви: був зібраний необхідний пакет документів і написано заяву. Після цього залишилося заповнити декларацію і відправитися на митний пост в Харкові. Так, ввезену кілька років тому Acura TSX 2006 року випуску з об'ємом двигуна 2,4 літра легалізували. Митні експерти оцінили автомобіль у 122 635 грн, з яких було сплачено податок на суму 64000 грн.

З чого почати переоформлення авто іноземної реєстрації, куди йти і скільки платити – детально в відео zpsanek.