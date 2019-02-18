А його приятель з "бляхами" XYESLA і далі спокійно їздить.

Громадянин США Володимир Якунін отрмиав від влади Каліфорнії офіційного листа з вимогою здати номерний знак свого електрокара Tesla Model 3, на якому написано дещо не надто приємне для слуху тих, хто може правильно прочитати ім'я власника машини.

Як і в Україні, у Сполучених Штатах власники автомобілів можуть обрати будь-яку комбінацію символів для номерного знаку своєї машини. І якщо спроби написати щось похабне рідною англійською присікаються на місці, то іншомовні громадяни розважаються, як можуть.

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Одному такому вигаднику не пощастило отримати особливого “листа щастя” від влади штату. У Каліфорнії, де знаходиться зареєстрований на Володимира Якуніна Tesla Model 3, мешкає багато слов’ян і когось такі написи можуть ображити.

У якості виправдання Володимир Якунін зазначив, що його знайомий має кросовер Tesla Model X з індивідуальним номерним знаком XYESLA, котрий не викликає жодних питань у влади. Хоча останній може виглядати цілком пристойно, оскільки буквосполучення схоже на акронім X-YES-LA – Х-ТАК-ЛА (Лос-Анджелес).

“Поєднання XYE російською мовою звучить як жаргонна назва чоловічих статевих органів і це вважається вульгарним”, – сказано у офіційній претензії до власника електрокара. Влада наполегливо радить взернутись до відповідного місцевого органу для зміни номерних знаків інакше – суд.

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