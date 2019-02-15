Два нових режими безпеки покликані допомогти власникам та їх домашнім улюбленцям.

Tesla розширила функціонал своїх моделей 3, S та X новими опціями: охоронним Sentry Mode та “собачим” Dog Mode. Нові функції доступні для автомобілів, випущених з серпня 2017 року і оснащених автопілотом.

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Режим Sentry Mode діє як охоронна сигналізація, яка використовує камери автопілота і відлякує злодюжок звуком. Функція Dog Mode покликана заспокоїти перехожих, які помітили тварин, залишених без нагляду в салоні за допомогою сповіщення на екрані. Цікаво, що її появою власники Tesla зобов’язані активності користувачів Твіттер, які привернули увагу Ілона Маска до цієї проблеми.

Функція Dog Mode діє в вимкненому електромобілі. Перед виходом власник встановлює клімат-контроль на комфортну для тварини температуру і вона підтримується доки його нема. А на центральному дисплеї машини у такому випадку виводиться напис “Мій господар скоро повернеться. Не хвилюйтеся!”, разом з поточною температурою у салоні. При цьому, якщо рівень заряду батареї опуститься нижче 20%, власник отримає повідомлення через мобільний додаток.



Режим Sentry Mode, як було сказано, використовує камери кругового огляду для виявлення потенційної загрози, а у разі виявлення (хтось сперся на машину), система переходить в стан Alert, включає запис відео і відображає на екрані повідомлення про те, що ведеться відеофіксація.



Коли відбувається щось серйозне (зловмисник розбиває вікно), техніка входить в стан Alarm: активує сигналізацію, збільшує яскравість центрального екрану до максимуму, вмикає музику на повну гучність і відправляє повідомлення власнику.

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