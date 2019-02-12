Пошкодження боковини диска і шини через потрапляння у вибоїну є однією з найпоширеніших причин передчасного виходу покришки з ладу.

Компанія Maxion Wheels у співробітництві з Michelin створили колесо, що гнеться, а не б’ється.

Також цікаво: Subaru представить два гібриди e-Boxer у Женеві

Колісний диск з шиною, що не бояться вибоїн – мрія чи не кожного автомобіліста, не кажучи вже про українців. І вони були створені двома провідними виробниками відповідних автокомпонентів: Michelin та Maxion.

Фото: Maxion-Michelin Flexible Wheel / Maxion

Застосування технології Michelin Acorus Tech дозволило Maxion створити колеса, що м’яко поглинають удар, при цьому є такими ж комфортними й зберігають властивості звичайних коліс та шин. Гнучкі колеса можуть використовуватись з шинами різного розміру, як і звичайні диски.

Розробники повідомляють, що у тестах з шиною 285/30 R21, що проїжджала через вибоїну, на стандартних дисках з’явилось пошкодження шини вже за швидкості 28 км/год, тоді як Flexible Wheel забезпечувала проїзд без пошкоджень за будь-якої швидкості. Зазначається, що глибина вибоїни становила 80 мм, довжина – 700 мм, а кут удару був рівний 70°.



Нажаль невідомо, коли можна буде замовити у дилерів Michelin чи Maxion такі гнучкі колеса.

Також цікаво: Audi показала на відео, як влаштований електричний двигун e-tron