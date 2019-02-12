Повреждение боковины диска и шины из-за попадания в выбоину является одной из самых распространенных причин преждевременного выхода покрышки из строя.

Компания Maxion Wheels в сотрудничестве с Michelin создали колесо, которое гнется, а не бьется.

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Колесный диск с шиной, который не боятся выбоин – мечта едва ли не каждого автомобилиста, не говоря уже об украинцах. И они были созданы двумя ведущими производителями соответствующих автокомпонентов: Michelin и Maxion.

Фото: Maxion-Michelin Flexible Wheel / Maxion

Применение технологии Michelin Acorus Tech позволило Maxion создать колеса, которые мягко поглощают удар, при этом являются такими же комфортными и сохраняют свойства обычных колес и шин. Гибкие колеса могут использоваться с шинами разного размера, как и обычные диски.

Разработчики сообщают, что в тестах с шиной 285/30 R21, которая проезжала через выбоину, на стандартных дисках появилось повреждения шины уже при скорости 28 км/ч, тогда как Flexible Wheel обеспечивала проезд без повреждений при любой скорости. Отмечается, что глубина выбоины составляла 80 мм, длина – 700 мм, а угол удара был равен 70 °.

К сожалению неизвестно, когда можно будет заказать у дилеров Michelin или Maxion такие гибкие колеса.

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