Для японської компанії це буде перший крок до електрифікації Європи.

Subaru привезе до Женеви два двигуна e-Boxer – фірмові опозитники з гібридною технологією. Принаймні один з них буде e-Boxer версія Forester

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На початку наступного місяця на Женевському автосалоні 2019 року Subaru покаже пару гібридних моторів, один з яких раніше вже був представлений у Токіо на моделі Forester.

Subaru Forester STI e-Boxer на домашньому ринку в Японії пропонується з силвоою установкою, віддача якої становить 156 кінських сил та 253 ньютонметри.

Іншою можливою моделлю для дебюту у Женеві може бути гібридна версія компактного кросовера XV для європейського ринку. Такий автомобіль став першим гібридом типу PHEV у гамі Subaru. Гібридний XV оснащується для домашнього ринку акумуляторну батарею Toyota на 8,8-кВт/год.

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