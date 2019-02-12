Для японской компании это будет первый шаг к электрификации Европы.

Subaru привезет в Женеву два двигателя e-Boxer – фирменные оппозитники с гибридной технологией. По крайней мере один из них будет e-Boxer версия Forester

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В начале следующего месяца на Женевском автосалоне 2019 Subaru покажет пару гибридных моторов, один из которых ранее уже был представлен в Токио на модели Forester.

Subaru Forester STI e-Boxer на домашнем рынке в Японии предлагается с силовой установкой, отдача которой составляет 156 лошадиных сил и 253 ньютонметров.

Другой возможной моделью для дебюта в Женеве может быть гибридная версия компактного кроссовера XV для европейского рынка. Такой автомобиль стал первым гибридом типа PHEV в гамме Subaru. Гибридный XV оснащается для домашнего рынка аккумуляторной батареей Toyota на 8,8 кВт/ч.

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