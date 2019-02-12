Действующий президент Украины призвал "евробляхеров" скорее растамаживать авто и активнее наполнять пенсионный фонд.

"Призываю владельцев автомобилей с иностранной регистрацией воспользоваться последними днями действия льготного периода для легализации указанных транспортных средств. Это будет способствовать не только наполнению бюджета непосредственно Пенсионного фонда, но и позволит осуществить индексацию пенсий", сказал Порошенко.

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"Уже сейчас 5 миллиардов гривен поступили в Пенсионный фонд. Этот показатель значительно выше того, что прогнозировали эксперты при планировании поступлений в бюджет страны. В первую очередь эти средства пойдут на помощь пенсионерам, которые получают минимальную пенсию", говорит президент Украины.

Напомним что на 2019 год доходная часть бюджета пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд. гривен. Средства полученные от растаможивания авто на иностранной регистрации (5 млрд. грн.) составляют примерно 1,2% от доходной части бюджета пенсионного фонда. Очевидно, что до конца срока растаможки сумма поступлений немного увеличится и индексация пенсий может составить несколько процентов.