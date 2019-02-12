Чинний президент України закликав "євробляхерів" швидше розмитнювати авто та активніше наповнювати пенсійний фонд.

"Закликаю власників автомобілів з іноземною реєстрацією скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації зазначених транспортних засобів. Це сприятиме не лише наповненню безпосередньо бюджету Пенсійного фонду, а й дозволить здійснити індексацію пенсій", сказав Порошенко.

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"Вже зараз 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. Цей показник є значно вищим за той, що прогнозували експерти при плануванні надходжень до бюджету країни. У першу чергу ці кошти підуть на допомогу пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію", – каже Президент України.

Нагадаємо що на 2019 рік доходна частина бюджету пенсійного фонду України складає 398,2 млрд. гривен. Кошти, отримані від розмитнення авто на іноземній реєстрації (5 млрд. грн.) становлять приблизно 1,2% від доходної частину бюджету Пенсійного фонду. Очевидно, що до кінця строку розмитнення сума надходжень трохи збільшиться та індексація пенсій може скласти кілька відсотків.