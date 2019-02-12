Черга в Польщі на в’їзд в Україну сягає 15 км, час очікування – кілька діб.

Користувач Дмитро Марзоні виклав в соцмережі Фейсбук відео черги автомобілів до українського кордону. На відео – сотні автомобілів, які стоять на узбіччі до контрольно-пропускного пункту з України на території Польщі. В черзі – як досить старі авто, так і майже нові, багато машин на лафетах (швидше за все – після ДТП).

Причина такої черги – 22 лютого закінчується пільговий період зі сплати акзицу при розмитнення автомобілів. Після цієї дати акциз зросте вдвічі, інші платежі залишаться незмінними.

Дивіться відео черги автомобілів на розмитнення:

Нагадаємо, як правильно розмитнити авто.