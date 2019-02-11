Вклинитись у черги на митницях або замовити послугу у брокерів вже практично неможливо. Пільговий період, протягом якого акциз при розмитненні автомобілів нараховується із 50% знижкою, добігає кінця.

Хоча до 22 лютого лишилось трохи більше тижня, і можна подумати, що ще є час скористатись нагодою трохи зекономити на розмитненні, однак від цієї думки варто відмовитись.

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Справа в тому, що практично усі місця, де формуються черги на митне оформлення автомобілів, переповнені. Перед кордонами на в’їзд в Україну з боку Польщі черги з легківок, які їхні власники бажають розмитнити, сягають 15 кілометрів. Час очікування – кілька діб. В мережі вже з’явились жарти про "куплю "євробляху" поближче до шлагбауму".

Деякі компанії, які займаються комплексним митним оформленням автотранспорту, повідомили що до 25 лютого не прийматимуть нові заявки на підготовку документів для митниць. Митні брокери, що працюють самостійно, теж не обіцяють "вписатися" у чергу до закінчення пільгового періоду на сплату акцизу.

Митниці і сервісні центри працюють на межі своїх пропускних можливостей. Кілька постів митного оформлення переведено на цілодобовий режим роботи, а в окремих СЦ, де спостерігається найбільший наплив "свіжопригнаних", працюватимуть у звичайні вихідні.

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Кількість розмитнених автомобілів за добу зараз становить майже 4 тисячі. А в перші тижні роботи нових правил розмитнювались одиниці – протягом першого тижня митне оформлення було проведено всього лиш для 222 "євроблях". "Ех, були ж часи", - можуть сказати ті, хто зараз стоїть у чистому полі в багатокілометровій черзі перед прикордонним КПП…

Що робити далі? - Запитають чимало власників "євроблях" і ті, хто хотів би пригнати авто із-за кордону в режимі прямого імпорту. Варіант перший – дочекатись 23 лютого, і коли (чи якщо) черги на розмитнення зменшаться, їхати і оформляти авто з повним акцизом. Розмір податків при цьому збільшиться (за умови середнього розміру вартості розмитнення в 2600 доларів) на щонайменше на 500 "умовних".

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Є і другий варіант – законопроект №9522, який може продовжити пільговий період зниженого акцизу на 3 місяці. Однак на 3 місяці цього вже не вдасться зробити, оскільки найближчий пленарний тиждень у Верховні Раді розпочнеться 28 лютого, тобто потенційно є шанси на 2 з гаком місяці. І це за умови, що народні депутати таки підтримають згаданий законопроект, - а він поки що знаходиться на опрацюванні у профільних комітетах ВР.

Нагадаємо, як правильно розмитнити автомобіль.