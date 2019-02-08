Сьогодні PSA дала офіційне підтвердження того, що пікап на базі нового покоління "Дастер" вийде у продаж до кінця цього року.

Хакім Бутегра, румунського підрозділу комерційної техніки Renault повідомив місцевому виданню “0-100.ro” про те, що на базі нового покоління Dacia/Renault Duster з’явиться пікап.

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Наразі вже проходить омологация пікапа Duster, а виробництво має розпочатись з середини року. Роботи зі створення нової версії моделі ведуться інженерами технічного центру Renault в Титу за участю фахівців заводу Romturingia.

Майже нічого про новий пікап зараз не відомо. Загадкою залишається навіть тип кузову – з дводверною кабіною чи чотиридверною.



Фото: Renault Duster Oroch / Renault

Бутехра підкреслив, що пікап Duster створений не для любителів активного способу життя та спорту, а для роботи, тож це буде орієнтована на комерційні цілі, подібно до Renault Oroch, випущеного для ринку Латинської Америки у 2015 році на базі попереднього покоління Duster.

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