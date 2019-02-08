Сегодня PSA дала официальное подтверждение того, что пикап на базе нового поколения "Дастер" выйдет в продажу до конца этого года.
Хаким Бутегра, румынского подразделения коммерческой техники Renault сообщил местному изданию “0-100.ro” о том, что на базе нового поколения Dacia/Renault Duster появится пикап.
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Сейчас уже проходит омологация пикапа Duster, а производство должно начаться с середины года. Работы по созданию новой версии модели ведутся инженерами технического центра Renault в Титу с участием специалистов завода Romturingia.
Почти ничего о новом пикапе сейчас не известно. Загадкой остается даже тип кузова – с двухдверной кабиной или четырехдверной.
Фото: Renault Duster Oroch / Renault
Бутехра подчеркнул, что пикап Duster создан не для любителей активного образа жизни и спорта, а для работы, поэтому он будет ориентирован на коммерческие цели, подобно Renault Oroch, выпущенного для рынка Латинской Америки в 2015 году на базе предыдущего поколения Duster.
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