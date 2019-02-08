На рынке США новинка появится уже этой осенью. Остальному миру придется немного подождать.

Американцы первыми получат новую 2020 Subaru Legacy, хотя премьера седьмого поколения седана является глобальной.

Задержка с поставками связана с тем, что Subaru сейчас имеет ограниченные мощности производства. Тем не менее, дебют нового поколения Legacy состоялся по плану в Чикаго.

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Legacy нового поколения построена на платформе Subaru Global Platform, которая обеспечила более жесткий кузов с низким центром тяжести. Это улучшило управляемость седана. Кроме того, создатели обещают снижение уровня шума в салоне на 3 Дб на шоссе за счет самой конструкции кузова.

Фото: 2020 Subaru Legacy / Мotor1

Во внешности автомобиля узнается модель предыдущего поколения, доступного сегодня и в Украине. А вот внутри Legacy полностью изменилась. Комплектации Premium, Sport и Limited получили новый 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы с портретной ориентацией. В базовых версиях вместо этого планшета пара 7-дюймовых экранов для мультимедиа и системы HVAC. Кроме того, в салоне есть AUX-разъем, пара 12-вольтовых розеток и четыре USB-порта.

Фото: 2020 Subaru Legacy / Subaru

Во всех комплектациях Subaru Legacy оснащается фирменным комплексом систем безопасности EyeSight Driver Assist Technology, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы, контроль за усталостью водителя и мониторинг слепых зон, а также ряд других функций.

Еще одно существенное изменение, после перехода к следующему поколению – появление 260-сильного турбомотора 2.4 от кроссовера Subaru Ascent. Также модель будет предлагаться в США и со знакомым 2,5-литровым атмосферным оппозитником на 182 силы. В обоих случаях привод будет полным, а обеспечивать его будет вариатор.

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