Уже завтра, 7 февраля, стартует Автосалон в Чикаго, большинство новинок предназначены для рынка США, но есть и кое-что интересное для нас.
Второе по значимости автошоу Америки после Детройтского автосалона уже завтра откроет свои двери для представителей СМИ, а с 9 февраля начнет работу для публики и продлится вплоть до 18 февраля.
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Среди всех премьер Чикаго в этом году только одна имеет статус глобальной – это седьмое поколение Subaru Legacy.
Фото: тизерное изображение Subaru Legacy 2020 седьмого поколения / Subaru
Сейчас известно, что новая модель базируется на модульной платформе японского бренда, которая уже лежит в основе Impreza, Forester и Ascent. Также известно, что автомобиль будет оснащаться огромным вертикальным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.
Фото: тизерное изображение интерьера нового поколения Subaru Legacy / Subaru
Компания Ford покажет мощную версию своего популярного пикапа F-Series Super Duty, а компанию ему составит 2020 GMC Sierra Heavy Duty – еще один мощный пикап с 6,6-литровым турбодизелем Duramax, 10-скоростной автоматической коробкой передач и 15 видеокамерами.
Volkswagen представит в Чикаго компактный седан Jetta в исполнении GLI с 2-литровым турбомотором на 230 лошадей от Golf GTI.
Также в Чикаго состоится дебют обновленного пикапа Toyota Tacoma, специальной серии Land Cruiser Heritage Edition и экстремального исполнения TRD Pro. Люксовый суббренд Тойоты – Lexus приготовил для автошоу спецверсии кроссовера NX F-Sport Black Line и спорткупе LC500 Inspiration Series.
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Много стендов автошоу в Чикаго украсят разнообразные “Спешл эдишн”: от Mazda (MX-5/Miata 30th Anniversary), Nissan (Pathfinder Rock Creek), Dodge (Charger и Challenger Sublime, а также Grand Caravan) и Chrysler с юбилейной версией минивэна Pacifica, посвященной 30-й годовщине модели.
Список премьер Автосалона в Чикаго 2019 года по алфавиту:
|
Chevrolet Silverado HD
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Chrysler Pacifica 35th Ann
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Dodge Challenger та Charger Sublime Green
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Dodge Grand Caravan 35th Ann
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Ford F-Series Super Duty
|
GMC Sierra HD
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Lexus LC 500 Inspiration
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Lexus NX Black Line
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Mazda MX-5 30th Ann
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Nissan Pathfinder Rock Creek
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RAM Multi-Function Tailgate
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Toyota Land Cruiser Heritage
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Toyota Tacoma F/L
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Toyota TRD Pro Off-Road
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VW Jetta GLI
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