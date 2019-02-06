Уже завтра, 7 февраля, стартует Автосалон в Чикаго, большинство новинок предназначены для рынка США, но есть и кое-что интересное для нас.

Второе по значимости автошоу Америки после Детройтского автосалона уже завтра откроет свои двери для представителей СМИ, а с 9 февраля начнет работу для публики и продлится вплоть до 18 февраля.

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Среди всех премьер Чикаго в этом году только одна имеет статус глобальной – это седьмое поколение Subaru Legacy.



Фото: тизерное изображение Subaru Legacy 2020 седьмого поколения / Subaru

Сейчас известно, что новая модель базируется на модульной платформе японского бренда, которая уже лежит в основе Impreza, Forester и Ascent. Также известно, что автомобиль будет оснащаться огромным вертикальным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Фото: тизерное изображение интерьера нового поколения Subaru Legacy / Subaru

Компания Ford покажет мощную версию своего популярного пикапа F-Series Super Duty, а компанию ему составит 2020 GMC Sierra Heavy Duty – еще один мощный пикап с 6,6-литровым турбодизелем Duramax, 10-скоростной автоматической коробкой передач и 15 видеокамерами.

Volkswagen представит в Чикаго компактный седан Jetta в исполнении GLI с 2-литровым турбомотором на 230 лошадей от Golf GTI.

Также в Чикаго состоится дебют обновленного пикапа Toyota Tacoma, специальной серии Land Cruiser Heritage Edition и экстремального исполнения TRD Pro. Люксовый суббренд Тойоты – Lexus приготовил для автошоу спецверсии кроссовера NX F-Sport Black Line и спорткупе LC500 Inspiration Series.

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Много стендов автошоу в Чикаго украсят разнообразные “Спешл эдишн”: от Mazda (MX-5/Miata 30th Anniversary), Nissan (Pathfinder Rock Creek), Dodge (Charger и Challenger Sublime, а также Grand Caravan) и Chrysler с юбилейной версией минивэна Pacifica, посвященной 30-й годовщине модели.

Список премьер Автосалона в Чикаго 2019 года по алфавиту:

Chevrolet Silverado HD Chrysler Pacifica 35th Ann Dodge Challenger та Charger Sublime Green Dodge Grand Caravan 35th Ann Ford F-Series Super Duty GMC Sierra HD Lexus LC 500 Inspiration Lexus NX Black Line Mazda MX-5 30th Ann Nissan Pathfinder Rock Creek RAM Multi-Function Tailgate Toyota Land Cruiser Heritage Toyota Tacoma F/L Toyota TRD Pro Off-Road VW Jetta GLI

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