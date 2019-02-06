Вже завтра, 7 лютого стартує Автосалон у Чікаго, більшість новинок призначені для ринку США, та є й дещо цікаве для нас.

Друге за значимістю автошоу Америки, після Детройтського автосалону, вже завтра відкриє свої двері для представників ЗМІ, а з 9 лютого розпочне роботу для публіки і триватиме аж до 18 лютого.

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З-поміж усіх прем’єр Чікаго цього року лише одна має статус глобальної – це сьоме покоління Subaru Legacy.



Фото: тизерне зображення Subaru Legacy 2020 сьомого покоління / Subaru

Наразі відомо, що нова модель базується на модульній платформі японського бренду, яка вже лежить в основі Impreza, Forester і Ascent. Також відомо, що автомобіль оснащуватиметься величезним вертикальним сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи.



Фото: тизерне зображення інтер’єру нового покоління Subaru Legacy / Subaru

Компанія Ford покаже потужну версію свого найпопулярнішого пікапа F-Series Super Duty, а компанію йому складе 2020 GMC Sierra Heavy Duty – ще один потужний пікап з 6,6-літровим турбодизелем Duramax, 10-швидкісною автоматичною коробкою передач та 15 відеокамерами.

Volkswagen представить у Чікаго компактний седан Jetta у виконанні GLI з 2-літровим турбо-мотором на 230 коней від Golf GTI.

Також у Чікаго відбудеться дебют оновленого пікапа Toyota Tacoma, спеціальної серії Land Cruiser Heritage Edition та екстремального виконання TRD Pro. Люксовий суббренд Тойоти – Lexus, приготував для автошоу спецверсії кросовера NX F-Sport Black Line та спорткупе LC500 Inspiration Series.

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Багато стендів автошоу у Чікаго прикрасять різноманітні “Спешл Едішн”: від Mazda (MX-5/Miata 30th Anniversary), Nissan (Pathfinder Rock Creek), Dodge (Charger та Challenger Sublime, а також Grand Caravan) та Chrysler з ювілейною версією мінівена Pacifica, присвяченою 30-й річниці моделі.

Список прем’єр Автосалону у Чікаго 2019 року за алфавітом:

Chevrolet Silverado HD Chrysler Pacifica 35th Ann Dodge Challenger та Charger Sublime Green Dodge Grand Caravan 35th Ann Ford F-Series Super Duty GMC Sierra HD Lexus LC 500 Inspiration Lexus NX Black Line Mazda MX-5 30th Ann Nissan Pathfinder Rock Creek RAM Multi-Function Tailgate Toyota Land Cruiser Heritage Toyota Tacoma F/L Toyota TRD Pro Off-Road VW Jetta GLI

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