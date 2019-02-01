Місцем прем'єри флагманського седана буде Чікаго.

Сьоме покоління Subaru Legacy 2020 відсвяткує прем'єру в Чікаго сьомого лютого.

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Поки що виробник показав тізерне зображення седана, та на ньому видно вже майже все. З офіційної інформації відомо, що нова Legacy збудована на архітектурі Subaru Global Platform (SGP), що забезпечить автомобілю більш жорсткий кузов з меншим рівнем шумів і вібрацій.



Фото: салон Subaru Legacy 2020 / Subaru

Разом з тим зміниться і моторна гама моделі. За попередніми даними, атмосферний “боксер” 3.6 відійде в минуле, а на зміну йому прийде 2,4 турбо від найновішої моделі Ascent. У той же час базовий 2,5-літровий мотор отримав модернізацію, як у нещодавно представленого Forester п'ятого покоління.

Орієнтовна потужність нового агрегата 2.4 складатиме 265 к.с., а оновлений 2.5 має продукувати близько 185 к.с. Трохи згодом моторну гаму може поповнити і будь-яка форма гібридної силової установки.

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