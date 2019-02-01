Местом премьеры флагманского седана будет Чикаго.

Седьмое поколение Subaru Legacy 2020 отпразднует премьеру в Чикаго седьмого февраля.

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Пока производитель показал тизерное изображение седана, но на нем видно уже почти все. Из официальной информации известно, что новая Legacy построена на архитектуре Subaru Global Platform (SGP), что обеспечит автомобилю более жесткий кузов с меньшим уровнем шумов и вибраций.



Фото: салон Subaru Legacy 2020 / Subaru

Вместе с тем изменится и моторная гамма модели. По предварительным данным, атмосферный “боксер” 3.6 отойдет в прошлое, а на смену ему придет 2,4 турбо от последней модели Ascent. В то же время базовый 2,5-литровый мотор получил модернизацию, как у недавно представленного Forester пятого поколения.

Ориентировочная мощность нового агрегата составит 2.4 265 к.с., а обновленный 2.5 будет производить около 185 к.с. Немного позже моторную гамму может пополнить и любая форма гибридной силовой установки.

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