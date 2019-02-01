Америка и Европа, как известно, готовится к нашествию электрических пикапов, и урвать свой кусок из этой перспективной части рынка хочет маленькая китайская фирма Kaiyun Motors. Уже в этом году она планирует продать в США 10 тысяч сверхдешевых грузовиков Pickman на электротяге.

На прошлой неделе компания Ford, которая производит самый популярный в США и в мире пикап F-Series, заявила о намерении выпустить в течение ближайших двух лет его электрическую версию. Также грузовик есть в планах компании Tesla, а стартапы Atlis и Rivian уже представили свои впечатляющие новинки в сегменте “зеленых” траков с намерением запустить их в производство в ближайшие годы. Корпорация GM, по слухам, тоже готовится электрифицировать свои пикапы, хотя пока не объявила об этом официально.

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В общем, в самом большом и перспективном сегменте американского рынка грядет техническая революция. В их число затесалась фирма Kaiyun Motors из китайской провинции Хэбэй, которая специализируется на низкоскоростных бюджетных электрических грузовиках. Ее единственная модель Pickman, представленная в 2015 году, продается в Китае так же как Lifan C3, но из открытых источников нам не удалось узнать, сколько именно таких машин на данный момент было реализовано.

Зато на этой неделе стало известно, что Kaiyun уже достаточно долго присматривается к американскому рынку. СМИ, в частности Fox News, Узнали от местного дистрибьютора, что до конца этого года Kaiyun планирует реализовать в США 10 тысяч Пикменов. В КНР базовая версия этого грузовика стоит всего 16 800 юаней, то есть примерно 2500 американских долларов. Почему так дешево? Потому что машинка маленькая и примитивная: длина составляет 3475 мм, колесная база – 2315 мм. Однако, в ее основе лежит настоящая рама, хотя и весьма хлипкая на вид, а на борт Pickman способен принять 500 кг при снаряженной массе автомобиля около 800 кг. Мощность электромотора, вращающего задние колеса, составляет всего 4 кВт (5,4 к. С.). Батарея располагается под креслами водителя и единственного пассажира, в полностью заряженном состоянии она способна обеспечить до 120 км пробега. Максимальная скорость – 45 км/час.

Далеко не во всех штатах настолько медленным транспортным средствам разрешен выезд на дороги общего пользования, но как тележку для гольфа Pickman в соответствующих резервациях можно использовать без каких-либо ограничений. Для американского рынка исходная модель претерпела ряд доработок: например, двери открываются по ходу движения, а не против, панель приборов приобрела более-менее цивилизованный вид, а в списке опций есть кондиционер, подогрев сидений и литые колеса. В итоге минимальная цена облагороженного Пикмена для янки взлетела до 8950 долларов. Понятно, что за эти деньги никто другой новый пикап не купит, но на вторичном рынке без проблем найдется Ram, Ford или Chevy в вполне приличном состоянии. В общем, с таким ценником будет трудновато найти 10 тысяч желающих, а вот за 2500, то есть по цене приличной газонокосилки, вполне возможно.

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