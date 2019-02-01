Америка і Європа, як відомо, готується до нашестя електричних пікапів, і урвати свій шматок з цієї перспективної частини ринку хоче маленька китайська фірма Kaiyun Motors. Уже в цьому році вона планує продати в США 10 тисяч наддешевих вантажівок Pickman на електротязі.

Минулого тижня компанія Ford, яка виробляє найпопулярніший в США і в світі пікап F-Series, заявила про намір випустити протягом найближчих двох років його електричну версію. Також вантажівка є в планах компанії Tesla, а стартапи Atlis і Rivian вже представили свої вражаючі новинки в сегменті «зелених» траків з наміром запустити їх у виробництво в найближчі роки. Корпорація GM, за чутками, теж готується електрифікувати свої пікапи, хоча поки не оголосила про це офіційно.

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Загалом, в найбільшому і перспективному сегменті американського ринку гряде технічна революція. В їх число затесалася фірма Kaiyun Motors з китайської провінції Хебей, що спеціалізується на низькошвидкісних бюджетних електричних вантажівки. Її єдина модель Pickman, представлена в 2015 році, продається в Китаї так само як Lifan C3, але з відкритих джерел нам не вдалося дізнатися, скільки саме таких машин на даний момент було реалізовано.

Зате на цьому тижні стало відомо, що Kaiyun вже досить довго придивляється до американського ринку. ЗМІ, зокрема Fox News, Дізналися від місцевого дистриб’ютора, що до кінця цього року Kaiyun планує реалізувати в США 10 тисяч Пікменів. У КНР базова версія цієї вантажівки коштує всього 16 800 юанів, тобто приблизно 2500 американських доларів. Чому так дешево? Тому що машинка малесенька і примітивна: довжина становить 3475 мм, колісна база – 2315 мм. Проте, в її основі лежить справжня рама, хоча і вельми квола на вигляд, а на борт Pickman здатний взяти 500 кг при спорядженої масі автомобіля близько 800 кг. Потужність електромотора, що обертає задні колеса, становить всього 4 кВт (5,4 к.с.). Батарея розташовується під кріслами водія і єдиного пасажира, в повністю зарядженому стані вона здатна забезпечити до 120 км пробігу. Максимальна швидкість – 45 км/год.

Далеко не у всіх штатах настільки повільним транспортним засобам дозволено виїзд на дороги загального користування, але як візок для гольфу Pickman у відповідних резерваціях можна використовувати без будь-яких обмежень. Для американського ринку вихідна модель зазнала ряд доробок: наприклад, двері відкриваються по ходу руху, а не проти, панель приладів придбала більш-менш цивілізованого вигляду, а в списку опцій є кондиціонер, підігрів сидінь і литі колеса. У підсумку мінімальна ціна облагородженого Пікмена для янкі злетіла до 8950 доларів. Зрозуміло, що за ці гроші ніхто інший новий пікап не купить, але на вторинному ринку без проблем знайдеться Ram, Ford або Chevy в цілком пристойному стані. Загалом, з таким цінником буде важкувато знайти 10 тисяч бажаючих, а от за 2500, тобто за ціною пристойною газонокосарки, цілком можливо.

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