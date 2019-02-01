Минивэны Vito, Viano и люксовый кемпер Marco Polo получили слегка обновленный дизайн, еще один двигатель в палитре и несколько дополнительных опций.
Обновленный Mercedes-Benz V-Class 2020 модельного года едва заметно отличается от нынешнего – изменения в дизайне косметические, зато появился новый мотор.
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Лицо минивэна стало более выразительным за счет массивного диффузора в переднем бампере. Хромированная окантовка решетки усиливает этот эффект.
Фото: Mercedes-Benz V-Class 2020 / Daimler
Покупатели, которые согласятся доплатить, смогут получить опциональный пакет AMG Line с глянцевой радиаторной решеткой с одной перекладиной и тройным сплиттером в бампере.
Фото: салон обновленного Mercedes-Benz V-Class / Daimler
Внутренняя отделка минивэна стала еще лучше, независимо от выбранной комплектации, говорят в "Мерседес". Основные линии салона V-класс остались такими же, как были, изменилась лишь форма диффузоров вентиляции.
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Список дополнительных опций расширился новыми позициями, среди которых отделка натуральной кожей премиум-класса Nappa или Lugano, рояльный лак для декоративных вставок, черное дерево, карбон или полированный алюминий.
Фото: Mercedes-Benz V-Клас 2020 / Daimler
Линейку силовых агрегатов обновленного V-Class пополнил новый 2-литровый четырехцилиндровый дизель мощностью 236 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Таким мотором оснащается модификация V300d. Во время резкого ускорения двигатель позволяет получать дополнительные 30 Нм. Модель можно выбрать с девятиступенчатой автоматом и базовым задним или опциональным полным приводом.
Фото: 2020 Mercedes-Benz V-Class / Daimler
В дополнение к уже имеющимся системам помощи водителям в новом V-Class появились новые: Active Brake Assist, которая может автоматически тормозить в экстренных случаях и Highbeam Assist Plus, которая автоматически включает фары при необходимости.
Фото: обновленный MercedesV-Class / Daimler
V-Class 2020 модельного года появится у европейских дилеров в марте 2019 года. Прайс на обновленную модель в Германии начинается от 36 990 евро со всеми налогами.
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