Презентация нового Skoda Kamiq состоится в марте, но уже сейчас в Сети появились изображения паркетника.

В подтверждение слов о том, что кроссовер Skoda Kamiq для европейского рынка будет радикально отличаться от китайской версии машины с таким же названием, автопроизводитель опубликовал несколько набросков.

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Skoda Kamiq для Старого Света действительно не похож на модель из Поднебесной. Стилистика новинки, которую покажут на Женевском автосалоне, крайне близка к концепту Skoda Vision X — на первый взгляд отличий нет и вовсе.

Дополнительной информации автопроизводитель не раскрыл. На сегодняшний день наверняка известно лишь то, что Skoda Kamiq построят на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Опираясь на некоторые предположения, Skoda Kamiq будет комплектоваться теми же моторами, что и упомянутый Volkswagen T-Cross. Речь идет о 3-цилиндровых агрегатах мощностью 95 и 115 лошадиных сил, 1,5-литровом моторе с установкой на 150 лошадей и 1,6-литровый дизеле с отдачей в 95 л.с.