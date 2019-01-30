Подготовка к рассылке "писем счастья" ведется полным ходом. Закон который, их регламентирует, уже вступил в силу, техническая база тоже почти готова. В Киеве уже установлено более 7 тысяч камер с распознаванием лиц и номеров автомобилей. Часть из них будет использоваться именно для фиксации нарушений ПДД. Система может заработать уже в этом году.

Коммерческая выгода от внедрения фото- и видеофиксации нарушений ПДД очевидна.

Каждая из камер, которые сейчас работают в тестовом режиме, способна фиксировать сотни и даже тысячи нарушений ежедневно. Умножив количество нарушений на сумму штрафа можно понять доходность таких мероприятий.

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Однако есть одна проблема – принятый Верховной Радой закон прямо указывает на то, что виновным в нарушении ПДД, зафиксированном на камеру, является владелец транспортного средства, а не водитель, совершивший правонарушение.

Также в этом законе есть норма относительно "надлежащего пользователя" – лица, которое не является владельцем транспортного средства, добровольно обратилось в Сервисный центр МВД и согласилось принимать все штрафы на свой адрес.

При этом у одного транспортного средства может быть только один "надлежащий пользователь". Это вызывает много вопросов. Например, как будут нести ответственность водители маршруток? Ведь на каждом маршрутном автобусе два, три, а иногда и четыре водителя работают посменно. Как быть с большими автобусами дальнего следования, в которых постоянно должно быть два водителя?

Более того, закон позволяет одному лицу быть "надлежащим пользователем" неограниченного количества транспортных средств. То есть, для того чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД зафиксированных в автоматическом режиме достаточно зарегистрировать "должным пользователем" лицо, за которым не зарегистрировано никакой собственности. Такой "надлежащий пользователь" может нести ответственность за целые автопарки, но заставить его оплатить штрафы будет почти невозможно.

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Если вспомнить, сколько автомобилей за годы независимости было продано "по доверенности" или просто "по техпаспорту" становится понятно, что для привлечения к ответственности именно водителя с помощью камер фото и видеофиксации нужно фиксировать не только номера транспортного средства, но и лицо нарушителя. Такая техническая возможность существует и успешно действует в развитых странах. Но украинские законодатели этим путем не пошли.

Очевидно, что введение фото и видео фиксации в таком виде может принести только коммерческий эффект, загрузить судебную систему, и тому подобное. Поэтому об индивидуальности и неотвратимости наказания речь не идет.